به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"ورود زنده‌ها ممنوع" در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی قرار دارد. سید محمود موسوی‌نژاد صداگذاری فیلم و حمیدرضا صدری ساخت موسیقی آن را برعهده دارد. این فیلم تا یک ماه آینده آماده پخش می‌شود و پخش آن برعهده داریوش بابائیان و موسسه شکوفا فیلم است.

در این فیلم سینمایی مجید صالحی، علی صادقی، علیرضا خمسه، بهاره رهنما، مهران رجبی، هوشنگ حریرچیان، ساعد هدایتی، مریم سلطانی و حلیمه سعیدی به ایفای نقش می‌پردازند.

داستان این فیلم با نگاهی تازه به مقوله مرگ و زندگی، بر اساس شوخی با این دو مفهوم شکل می گیرد. ذبیح و غلام دو شخصیت محوری این داستان از طبقات پایین اجتماع هستند که طی ماجراهایی اتومبیل نعش کش خود را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند برای گذران زندگی، با موتور سیکلت جنازه‌های مشتریان خود را جا به جا کنند.

جواد مزدآبادی تاکنون فیلم سینمایی "طاووسهای بی‌پر"، فیلمهای تلویزیونی "گره کور"، "چاه دیو" و مجموعه "خونمردگی" را کارگردانی کرده ‌است.