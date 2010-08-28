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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

شکوفا فیلم "ورود زنده‌ها ممنوع" را پخش می‌کند

شکوفا فیلم "ورود زنده‌ها ممنوع" را پخش می‌کند

فیلم سینمایی"ورود زنده‌ها ممنوع" به کارگردانی جواد مزدآبادی با پایان مراحل فنی توسط موسسه شکوفا فیلم پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"ورود زنده‌ها ممنوع" در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی قرار دارد. سید محمود موسوی‌نژاد صداگذاری فیلم و حمیدرضا صدری ساخت موسیقی آن را برعهده دارد. این فیلم تا یک ماه آینده آماده پخش می‌شود و پخش آن برعهده داریوش بابائیان و موسسه شکوفا فیلم است.

در این فیلم سینمایی مجید صالحی، علی صادقی، علیرضا خمسه، بهاره رهنما، مهران رجبی، هوشنگ حریرچیان، ساعد هدایتی، مریم سلطانی و حلیمه سعیدی به ایفای نقش می‌پردازند.
 
داستان این فیلم با نگاهی تازه به مقوله مرگ و زندگی، بر اساس شوخی با این دو مفهوم شکل می گیرد. ذبیح و غلام دو شخصیت محوری این داستان از طبقات پایین اجتماع هستند که طی ماجراهایی اتومبیل نعش کش خود را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند برای گذران زندگی، با موتور سیکلت جنازه‌های مشتریان خود را جا به جا کنند.
 
جواد مزدآبادی تاکنون فیلم سینمایی "طاووسهای بی‌پر"، فیلمهای تلویزیونی "گره کور"، "چاه دیو" و مجموعه "خونمردگی" را کارگردانی کرده ‌است.
کد مطلب 1141647

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