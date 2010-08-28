دانشکده علوم و فناوری های نوین در دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی رضایت - رئیس واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و 200 دانشجو در رشته دکتری حرفه ای داروسازی و رشته های تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند که پیش بینی می شود تعداد آنان افزایش یابد.

وی افزود: دانشجویان این واحد در رشته هایی نظیر نانوتکنولوژی، میکروبیولوژی و رشته سلولی مولکولی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند.

رضایت یادآور شد: هم اکنون بیش از 10 رشته در واحد علوم دارویی ایجاد شده که در این راستا در نیمسال تحصیلی سال جدید با پذیرش دانشجویان رشته های جدید تعداد دانشجویان ورودی به بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند.

رئیس واحد علوم دارویی ضمن ارایه گزارش پیشرفت های این واحد در ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی و افزایش تعداد داروخانه ها و هیئت علمی گفت: امیدواریم در برنامه 5 ساله توسعه واحد علوم دارویی شاهد ایجاد دانشکده تغذیه و صنایع غذایی باشیم.