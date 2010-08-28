280 میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی ارومیه هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژه ها شامل ساماندهی و آسفالت 51 خیابان و 158 کوچه، احداث پل مکانیزه عابر پیاده در خیابان والفجر، احداث و بهره برداری از زیرگذر پل قویون، پیاده رو سازی در سطح 27 هزار مترمربع، احداث و پوشش کانال، جدول گذاری با 76 هزار متر طول، احداث سرویس بهداشتی، احداث پل بهاران، نماسازی هفت باب مسجد و و اصلاحات هندسی معابر می شوند.

وی با اشاره به فعالیت های شهرداری در حوزه خدمات شهری نیز بیان داشت: توسعه و تکمیل مکانیزاسیون جمع آوری و حمل زباله، خرید هفت دستگاه پرس کن زباله و یک دستگاه جاروی مکانیکی، اجرای آزمایشی طرح تفکیک از مبدا در منطقه یک، اجرای 10شبکه پروژه آب خام شهری با 130 میلیارد ریال اعتبار، اجرای طرح آبیاری قطره ای پارک جنگلی، تولید و کاشت 1.5 میلیون بوته فصلی و 50 هزار اصله نهال و درختچه در معابر شهری از جمله مهمترین فعالیت های شهرداری در حوزه خدمات شهری طی پنج ماهه امسال هستند.

شهردار ارومیه ساماندهی بازارچه خوداشتغالی، شروع عملیات بهسازی و بازسازی پارک های ملت، والفجر، ساعت و دانشجو، رنگ آمیزی جداول، دیوارها و عناصر میادین و پارک های شهر، نصب 300 عدد نیمکت، بهسازی و نورپردازی آبنماها و زیرگذر ها را از دیگر فعالیت های شهرداری در حوزه خدمات شهری عنوان کرد.

بازیان از فعالیت های گسترده شهرداری در حوزه نظام بخشی به فعالیت های شهری خبر داد و اظهار داشت: در این راستا مدیریت واحد تخلفات شهری با راهبری حوزه معاونت خدمات شهری و به تبع آن چهار ناحیه پیشگیری در چهار منطقه شهرداری تشکیل شده و علاوه برآن احداث بازارهای روزو پایانه کارگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجهیزات مدرن به ویژه در حوزه آتش نشانی گفت: برای اولین بار نردبان 54 متری در جهت بالابردن ضریب ایمنی در مواقع بحران و آتش سوزی در ساختمانهای بلند مرتبه با صرف اعتباری بالغ بر 11میلیارد ریال خریداری و در اختیار سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه قرار گرفته است.

این مسئول میزان آسفالت معابر از ابتدای سال جاری تا کنون را 185 هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان 35 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده که برای اجرای آن بیش از 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

بازیان با اشاره به ساماندهی تدریجی کمربندی خاتم الانبیا، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی جهت اجرای چهار پل عابر پیاده مکانیزه، اجرای دو تقاطع غیر همسطح در مکانهای پرتردد برای ایجاد ارتباط دو طرف کمربندی و اجرای دوربرگردانها در نقاطی از کمربندی از جمله این برنامه ها است.