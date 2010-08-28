طرح نصب پلاک ویژه خودروهای معلولان در استان تهران آغاز شد

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح پلاک ویژه برای خودروهای معلولان با توجه به محدودیت حسی و حرکتی این عزیزان و به منظور رفع مشکلات فراروی آنان، توسط پلیس راهور استان تهران اجرا شده است.

وی افزود: در طراحی پلاک ویژه معلولان به جای حروف الفبا، علامت صندلی چرخ دار حک شده و در نظر است این پلاکها با معرفی سازمان بهزیستی به معلولان با درصد معلولیت بالا واگذار شود.

کمالوند بیان داشت: تسهیل در تردد و ارائه خدمات مطلوب به معلولان هدف پلیس راهور در واگذاری این نوع پلاک است که عبور از محدوده های طرح ترافیک، پارک در حاشیه ها، دریافت خدمات متناسب معلولان از امتیازات استفاده کنندگان این نوع پلاک به شمار می رود.

وی ادامه داد: با استفاده از این پلاک خودرو علاوه بر فرد معلول اقوام درجه یک معلول نیز می توانند به منظور ارائه خدمات به معلول از آن استفاده کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی کرج نیز در خصوص این خبر به خبرنگار مهر گفت: معلولانی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند می توانند جهت دریافت پلاک خودرو ویژه معلولان به بهزیستی کرج مراجعه کرده و مراحل قانونی دریافت پلاک را طی کنند.

عبدالله فلاح نشان خاطرنشان کرد: در همین راستا اولین پلاک ویژه خودرو معلولان به ولی الله مرادی از معلولان بهزیستی کرج واگذار شد.