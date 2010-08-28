ستادجمع آوری کمک برای ساخت مسجد 13 طبقه نیویورک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شریف جمال مسئول ساخت و ساز این مسجد آغاز ستاد جمع کردن بودجه ساخت این مسجد را در پایان مراسم نماز ظهر جمعه دیروز در نیویورک اعلام کرد.

وی گفت: یک گروه غیر انتفاعی برای هدایت و کنترل این پروژه شکل گرفته و پیش از آغاز یک ستاد ملی برای جمع کردن بودجه یک گام رسمی باید اتخاذ شود.

این پروژه از سوی بسیاری به عنوان ایجاد حساسیت برای بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر در مرکز تجارت جهانی مورد انتقاد قرار گرفته اما بسیاری از مسلمانان این انتقادها را تنها عامل بی‌اطلاعی از ماهیت اسلام و نسبت نادرست اسلام و تروریسم می‌دانند.

طرفداران ساخت این مرکز اسلامی که دربرگیرنده یک کلینیک پزشکی، فضای نمایشی و تشکیل جلسه و بخش ویژه یادبود یازدهم سپتامبر است اظهار می‌دارند که مقصر دانستن مسلمانان برای حملاتی که از سوی یک اقلیت کوچک انجام شده ناعادلانه است.

طرحهای ساخت این مسجد و مرکز اسلامی سال گذشته عمومی شد اما حامیان این طرحها همواره تصدیق کرده‌اند که با تهیه بودجه تخمین زده شده 100 میلیون دلار برای ساخت این مرکز و میلیونها دلار دیگر برای سرمایه گذاری در راه عملکرد این مرکز فاصله بسیاری دارند.

متولیان ساخت و ساز این مرکز اسلامی یادآور شده‌اند که با مقامات دولت امریکا برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تمام کمکهای اهدایی مردم به این مرکز قانونی و درست است همکاری خواهند کرد تا بتوانند از قرار گرفتن در معرض اتهامات دیگری اجتناب کنند.