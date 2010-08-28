امید جدید در مبارزه با ایدز

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه سیستم بهداشتی لویولا در شیکاگو به سرپرستی ادوارد کمپبل پروتئینی را در میمونهای Rhesus رمزگشایی کردند که قادر است ویروس HIV را متوقف کند. این محققان امیدوارند با الهام از مکانیزم عملکردی این پروتئین بتوانند داروهای جدیدی را برای درمان بیماری ایدز در انسان توسعه دهند.

این پروتئین که TRIM5alpha نام دارد یک نسخه انسانی هم دارد اما نسخه انسان آن قادر نیست با ویروس "اچ. آی. وی" مبارزه کند. پروتئین TRIM5alpha نخستین بار در سال 2004 کشف شد.

6 سال قبل و کمی پس از این کشف، گروهی از محققان انگلیسی در تحقیقات دیگری دریافتند که مقاومت این پروتئین در میمونها در برابر ویروس "اچ. آی. وی" به دلیل ژنی است که آن را تولید می کند.

ژن تولیدکننده این پروتئین در میمونها تفاوتهایی با ژن نسخه انسانی دارد. به عبارت دیگر، این دانشمندان کشف کردند که یک جهش ژنتیکی در میمونها آنها را قادر به مبارزه با این ویروس می کند.

اکنون این گروه از دانشمندان آمریکایی با انجام تحقیقات جدیدی بر روی TRIM5alpha میمونها تمام آمینواسیدهای این پروتئین را تجزیه کردند و 6 آمینواسید اصلی را از بین 600 آمینواسید این پروتئین کشف کردند. این 6 آمینواسید می توانند مانع توسعه HIV شوند.

این دانشمندان با غیرفعال کردن این 6 آمینواسید کشف کردند که سلولهای سیستم ایمنی میمونها در متوقف کردن ایدز ناتوان می شوند.

سپس با استفاده از یک میکروسکوپ ویژه سه بعدی و یک پروتئین فلورسانت، این محققان توانستند عملکرد این 6 آمینواسید را در نابودی ویروس رصد کنند.

براساس گزارش ساینس سنتریک، اکنون این دانشمندان در تلاشند تا از طریق مهندسی اصلاح ژنتیکی، نسخه انسانی پروتئین TRIM5alpha را شبیه به نسخه میمونی آن کرده و از این ژن درمانی در مبارزه با ایدز استفاده کنند.