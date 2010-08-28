اقدامات هیئت پارلمانی ایران در مناطق سیل زده پاکستان

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سومین روز حضور هیئت پارلمانی ایران در مناطق سیل زده پاکستان ، اظهار داشت: ما تا دیروز در کراچی بودیم که از اردوگاه سیل زدگان در آن منطقه دیدار کردیم و امروز هم به اسلام آباد آمده ایم.

وی درباره برنامه های هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: طی سه روز گذشته با مسئولان منطقه سیل زده پاکستان جلساتی را برگزار کردیم و هم اکنون نیز درحال ارزیابی وضعیت سیل زدگان و چگونگی کمک به آنها هستیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: ما درحال تهیه گزارش کاملی از وضعیت سیل زدگان در پاکستان هستیم تا آنرا برای اقدامات مقتضی در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی بگذاریم.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه هفته گذشته هیئتی 5 نفره از مجلس شورای اسلامی به سرپرستی علی اکبرآقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران با حضور رستگار، کرمی، پشنگ و اولیاء برای بررسی وضعیت سیل زدگان به پاکستان رفتند.



