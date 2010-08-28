گردهمایی کارمندان بسیجی با حضور رئیس جمهور فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا احمدی میانجی رئیس بسیج کارمندان در نشست خبری‌ خود که پیش از ظهر امروز شنبه برگزار شد شعار و ماموریت بسیج کارمندان را کمک به تحول اداری و ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: در این راستا اولویت‌هایی را برای همه دستگاه‌های اجرایی در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در نظر گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: تحقق سند چشم انداز 20 ساله و جامعه عمل پوشاندن به سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری در دهه پیشرفت و عدالت ابلاغ شده است، از جمله اولویت‌های سازمان بسیج کارمندان می‌باشد.

سردار احمدی با اشاره به چالش‌هایی که در این رابطه وجود دارد، گفت: یک نظام اداری در همه کشورها تابلوی همان کشور یا نظام است و همچنین عملکرد یک نظام معمولاً با عملکرد یک نظام اداری ارزیابی می‌شود که عملکرد مثبت نظام اداری باعث شکوفایی سایر عرصه‌های آن نظام خواهد شد.

وی اضافه کرد: لذا پرداختن به تحول اداری و اجرای سیاست‌های نظام یک ضرورت است.

رئیس سازمان بسیج کارمندان یکی دیگر از چالش‌ها را در نظام اداری اشرافی‌گری و تجمل پرستی در دستگاه‌های اداری عنوان کرد و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از اولویت‌های ما در سازمان بسیج کارمندان مقابله با اشرافی گری و تجمل پرستی است.

وی با بیان اینکه از دیگر اولویت‌های بسیج کارمندان مقابله با جنگ نرم است، گفت: در این راستا کارمندان بسیجی ما باید دارای بصیرت باشند و خودی را از غیرخودی تشخیص دهند. ضمن اینکه اولویت دیگر ما کمک به تحول اداری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است.

سردار احمدی افزود: اولویت سوم ما موضوعی است که از ابتدای پیروزی انقلاب و حتی قبل از انقلاب خصوصاً در سالهای اخیر جزو اولویت‌های نظام بوده است که توسط مقام معظم رهبری تبیین گردیده و آن پرداختن به بحث اشتغال و مسکن است.

وی ادامه داد که در این راستا همه اقشار مختلف بسیج به ویژه بسیج کارمندان در وزارت کار، مسکن، تعاون، صنایع و معادن و همچنین سایر دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال و مسکن تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده‌اند.

رئیس سازمان بسیج کارمندان با اشاره به اینکه مهمترین سرمایه‌ای که وجود دارد سرمایه انسانی متعهد، متخصص و کارآمد در سازمان بسیج کارمندان است.

وی اضافه کرد: بسیج مستضعفین این قابلیت را دارد که امکان تعامل با سایر اقشار بسیج را که سازماندهی شده‌اند فراهم کند تا بتوان از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کرد.

سردار احمدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های محوری بسیج کارمندان در سال 89 عنوان کرد: کمک به تحول اداری و ارتقاء کارآمدی، اصلاح الگوی مصرف، معرفی دستاوردهای نظام طی 32 سال گذشته، در نظر گرفتن پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی، استفاده از فرصت تحریم و همچنین برطرف کردن اختلاف درون دستگاه‌های اجرایی و ایجاد همدلی از جمله برنامه‌های محوری بسیج کارمندان در سال جاری است.

وی تصریح کرد: در حقیقت ماموریت سازمان بسیج کارمندان کمک به تحول اداری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه می‌باشد.

رئیس سازمان بسیج کارمندان در ادامه نشست خبری خود در مورد روز بسیج کارمندان در هفته دولت عنوان کرد: فردا یکشنبه گردهمایی از کارمندان بسیجی در هفته دولت برگزار خواهد شد که رئیس جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آن به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: این گردهمایی به منظور در نظر گرفتن یک روز در سال برای بسیج کارمندان است تا از این طریق بتواند فعالیت‌ها و عملکردهای خود را ارایه دهد.

سردار احمدی در خصوص اقدامات بسیج کارمندان در حوادث پس از انتخابات گفت: البته بسیج کارمندان با توجه به ماموریتی که بر عهده دارد بیشتر در عرصه فعالیت‌های تخصصی و علمی و تحول اداری و همچنین پدافند غیرعامل مشغول انجام وظیفه است به طوری که کارمندان بسیجی در زمان تهدید سخت بتوانند از دستگاه اجرایی خود محافظت کنند و از تعطیلی آن ممانعت به عمل آورند.

وی همچنین در مورد چگونگی مواجهه بسیج کارمندان با تهدید نرم عنوان کرد: تهدید نرم در هر عرصه‌ای کارکردهای خاص خود را دارد به عنوان مثال در دستگاه‌های اجرایی و نظام اداری دشمن به دنبال آن است که ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی را به مردم نشان دهد و همچنین در عملکرد دستگاه اجرایی مورد نظر اختلال ایجاد کند که باید آنها را شناسایی و با آن مقابله کنیم.