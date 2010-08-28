شدت زلزله دامغان هر چه سریعتر برآورد شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، محمد مصطفی نجار دقایقی پیش با حضور در منطقه زلزله زده روستای کوه زر و بازدید از خسارتهای وارده به مزارع و روستاها گفت: مسئولان استان سمنان هر چه سریعتر نسبت به اعلام میزان خسارت وارده اقدام کنند.

وی پیام رئیس جمهور به مردم زلزله زده دامغان را به اهالی و بازماندگان زلزله ابلاغ کرد و گفت: رئیس جمهوری بعد از وقوع زمین لرزه در تماسی تلفنی خواستار رسیدگی سریع به زلزله زدگان شد.

نجار با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان است، گفت: مشکلات و آسیب های وارده مورد رسیدگی و جبران قرار می گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: رئیس جمهور از من خواست با حضور در منطقه از نزدیک به مسائل و مشکلات این منطقه زلزله زده را بررسی و پیگیری نمایم.