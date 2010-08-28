اولین جشنواره موسیقی محلی و سنتی برگزار می شود

داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این جشنواره با هدف ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار هنری در حوزه موسیقی منطبق با فرامین اسلام و فرهنگ و آداب و رسوم بومی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار می شود.

وی افزود: کلیه گروه های هنری می توانند آثار تولیدی خود را در دو بخش مسابقه و جشنواره تا 15 مهر به دبیرخانه جشنواره واقع در شهرکرد، میرآباد غربی، مجتمع فرهنگی و هنری مهرارسال کنند.

رضوانی تصریح کرد: گروه های شرکت کننده در مسابقه می بایست حداکثر 5 نفر بوده و در بخش تکنوازی نیز هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را با سازهای مضرابی، کششی، کوبه ای و بادی ارسال کنند.

وی با تأکید بر لزوم ارسال فرم شرکت در جشنواره به همراه آثار اظهار داشت: اشعار در صورت دارا بودن گویش محلی باید همراه با ترجمه ارسال شوند.

رضوانی تأکید کرد: موسیقی محلی یکی از قوی ترین ابزار زنده نگه داشتن سنت های بومی از منطقه است و موسیقی محلی بختیاری سرشار از حماسه و روحیه میهن پرستی این قوم می باشد.

این جشنواره با همکاری انجمن موسیقی شهرستان شهرکرد و با رویکرد سال همت و کار مضاعف در دو بخش محلی و سنتی برگزار خواهد شد.

