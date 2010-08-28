مجوز تاسیس داروخانه در تهران برحسب نوبت صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی در همایش سالیانه داروسازان در سالن همایشهای برج میلاد گفت: قصد داریم داروهای وارداتی که ساخت آنها در کشور توجیه اقتصادی دارد را با همکاری نمایندگان شرکتهای تولید کننده خارجی و صنعت داروسازی کشور در آینده نزدیک در داخل آغاز کنیم.

وی با اشاره گستردگی نقش داروسازان در چرخه درمان و آموزش، گفت: این قشر نسبت به سایر جامعه پزشکی تفاوتی دارند که باید از آن به خوبی استفاده کنند و این تفاوت آن است که داروسازان در داروخانه‌ها در دسترس مردم هستند و مردم می‌توانند مسائل دارویی و درمانی خود را با آنها در میان بگذارند.

شیبانی با بیان اینکه صنعت داروسازی ایران پس از پیروزی انقلاب پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینه تولید دارو داشته است، افزود: تا پایان برنامه پنج ساله قصد داریم داروهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد را با کمک داروسازان و صنعتگران تولید کنیم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه فقط به تولید دارو برای داخل کشور نمی‌اندیشیم و نگاه ما به بازارهای خارجی است، ادامه داد: در حال حاضر ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه و شاید در آسیا است که حدود چند ماه پیش توانست از طریق سازمان بهداشت جهانی تاییدیه تولید و نظارت بر واکسن را دریافت کند.

وی با اشاره به دادن مجوز به منظور تاسیس داروخانه اظهار داشت: تعداد قابل ملاحظه‌ای از داروسازان در نوبت تاسیس داروخانه چه در تهران و چه در شهرهای بزرگ هستند که شاید این مدت به حدود سه چهار سال رسیده و تا به حال نیز جواب روشنی دریافت نکرده باشند. بنابراین اجازه تاسیس داروخانه در تهران و شهرهای بزرگ برحسب نوبت و امتیاز شروع کرده‌ایم که از طریق دانشگاهها روند آن اعلام می‌شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: در آیین نامه جدید به پیشکسوتان نیز توجه کرده‌ایم به گونه‌ای که اگر 20 سال در محلی خدمت کرده و امکان گرفتن مجوز داروخانه را نداشته باشند می‌توانند با امتیاز خاصی داروخانه تاسیس کنند.