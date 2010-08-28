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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

در پاسخ به مهر عنوان شد:

پیشنهاد تغییر ساعت ادارات به شورای عالی ترافیک ارائه شد

پیشنهاد تغییر ساعت ادارات به شورای عالی ترافیک ارائه شد

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از پیشنهاد تغییر ساعات ادارات به جای مدارس به شورای عالی ترافیک خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این است که ساعت آغاز فعالیت ادارات بین 6 تا 10 صبح تقسیم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر هاشمی تشکری در مراسم امضای توافق نامه ساماندهی سرویس مدارس که صبح روز شنبه در آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره سرانجام تغییر ساعت مدارس گفت: این پیشنهاد به دلیل ایجاد مشکلاتی برای والدین کارمند متوقف شد و طرح جامع تری را ارائه دادیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما سناریوی دیگری را مبنی بر اینکه ساعت شروع کار ادارات بر حسب ضرورت منطقی بین 6 تا 10 صبح تقسیم شود به شورای عالی ترافیک پیشنهاد دادیم.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: البته ترافیک تهران تنها با تغییر ساعت ادارات و مدارس بهبود نمی یابد و موارد دیگری همچون افزایش حمل و نقل عمومی، توجه به خدمات الکترونیک و...نیز باید فراهم شود که دولت باید در این زمینه اقدام کند.

هاشمی تشکری درباره اینکه آیا طرح دوم برای کاهش ترافیک در ابتدای مهرماه اجرا می شود گفت: این موضوع مشخص نیست و شورای عالی ترافیک باید شرایط آن را تا آغاز سال تحصیلی فراهم کند. 

کد مطلب 1141675

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