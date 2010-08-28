آمادگی ایران برای اعزام بالگرد و قایق به مناطق سیل زده پاکستان

مصطفی محمد نجار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای کمک رسانی به مردم سیل زده پاکستان گفت: اعلام شد که در کشور کمیته امداد، هلال احمر ، امور مساجد و بسیج برای جمع آوری کمک به مردم پاکستان فعالیت های خود را آغاز کنند.

وی افزود: به همراه آقای رئیس جمهور به زودی به پاکستان سفری خواهیم داشت تا هم برای بازدید از آسیب های سیل در پاکستان به طور مستقیم با مشکلات مردم این کشور آگاه شویم و در عین حال در همان جا تصمیم گیری هایی نیز در این رابطه داشته باشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: همراه آقای رئیس جمهور نیز کاروانی از کمک های ایرانیان به آسیب دیدگان پاکستان ارسال خواهد شد.

وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از 400 تن کالا برای آسیب دیدگان سیل پاکستان فرستاده ایم ، افزود: در کمک های ارسالی 5 هزار و 300 تخته چادر، تعداد زیادی کنسرو و پتو و موکت وانواع نیازمندی هایی که پاکستانی ها اعلام کرده اند، تهیه شده و ارسال کرده ایم.

نجار ادامه داد : تا امروز پنجمین محموله امدادرسانی ارسال شده و کماکان این روند ادامه دارد و علاوه بر آن فراخوانی در سطح کشور انجام شده است تا مردم نیز در کمک به این مردم آسیب دیده همراه و کمک حال باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که کمک های ایران بر پایه چه برنامه ای صورت گرفته است، گفت: اولویت ما برای ارسال کمک ها لیست نیازمندی هایی است که آنها برای ما ارسال کرده اند و در همین لیست ها همین اقلامی که فرستاده شده بیشتر مورد تاکید قرار گرفته بود.

وزیر کشور افزود: البته اخیرا نیز به این لیست آرد و خرما نیز افزوده اند که ما نیز برای در اختیار گذاشتن این اقلام اقدامات جدیدی را آغاز کرده ایم.

وی درباره تجهیزات امداد رسانی هم گفت: ما هم اکنون اعلام می کنیم که چنانچه نیاز به بالگرد و تجهیزاتی مثل قایق برای آنها باشد آمادگی لازم برای اعزام این تجهیزات را داریم ولی آنها تاکنون درخواستی در رابطه با این موضوع نداشته اند.



