آمریکایی ها با حقوق فلسطینی ها معامله صوری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه در کنفرانس بین المللی قدس قبله اول، طی سخنانی تاکید کرد: باید از این فرصت استفاده کنیم و ماهیت ماجرای فلسطین و شگردهایی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در این خصوص به کار گرفته اند را مورد بررسی قرار دهیم و قدس را یک منطقه مهم برای انفجار بیداری و مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دهیم تا از درون این نشست ها برداشت همگانی برای مبارزه را بطلبیم.

وی با مروری بر وضعیت رژیم صهیونیستی در صحنه بین الملل در زمان مطرح شدن موضوع قدس ادامه داد: در آن زمان رژیم صهیونیستی از چند مولفه از جمله برخورداری از قدرت برتر در منطقه برخوردار بود و توانست سرزمینش را گسترش دهد.

لاریجانی گفت: کشورهای عربی در آن زمان انگیزه قبلی خود برای مبارزه را از دست داده بودند و یاسی به آنها دست داده بود که دیگر حوصله طولانی شدن ماجرای فلسطین را نداشتند و در مبارزه سهل انگاری کردند.

رئیس مجلس افزود: در آن شرایط مسئله امنیت اسرائیل موضوعی بود که گمان می کردند دیگر از آن عبور کرده و باید برای بقای رژیم صهیونیستی تئوری های جدیدی را مطرح کنند و با طرح تئوری صلح موضوع امنیت خود را تثبیت کنند و یک گام به جلو بردارند.

وی ادامه داد: سعی کردند با اجتماع بین المللی از قدرت های منطقه ای و جهانی پشت اسرائیل و مذاکرات صلح را بگیرند و موضوع فلسطین را از یک موضوع بشری به یک موضوع اسلامی و از یک موضوع اسلامی به موضوع عربی و سپس به یک نزاع منطقه ای تبدیل کنند اما تفکر امام درباره فلسطین تمام شگردها را منتفی کرد و اصل امنیت اسرائیل را هدف گرفت.

لاریجانی گفت: امام (ره) تاکید کرد اسرائیل غده سرطانی است که باید برداشته شود و به همه ملت های مسلمان جسارت داد و گفت اگر هر کدام یک سطل آب داشته باشید رژیم صهیونیستی را آب می برد. بنابراین امام بازیگران جدیدی درصحنه بین الملل برای موضوع فلسطین تعریف کرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: موجی که امام ایجاد کرده بود باعث بوجود آمدن گروه های مقاومت در لبنان وفلسطین شد به طوری که این سازمان جدید در لبنان در جنگ 33 روزه اولین شکست مهم را به رژیم صهیونیستی داد. حماس نیز در جنگ 22 روزه قدرت و اصالت خود را نشان داد. بنابراین در مسئله قدس ما شاهد رویکرد استراتژیک به موضوع فلسطین هستیم نه یک نام گذاری صرف که سالها آن را گرامی بداریم. امام با این نامگذاری شرایط منطقه را نسبت به موضوع فلسطین تغییر داد.

وی با انتقاد از طرح های سازش درباره فلسطین گفت: آیا اسرائیل نسبت به طرح اعراب اعتنایی کرد، دیگر طرح های سازش نیز چنین است. همه این طرح ها برای تضعیف فکر امام بود و حال سئوال این است که آیا این طرح ها تاثیرگذار و موفق بوده است؟

رئیس قوه مقننه گفت: نمی توانیم بگوییم که این طرح ها بی تاثیر بوده اما موفق نبوده است. می توانستند حرکت را کند کنند اما نمی توانستند سد راه باشند، می توانستند فریب دهند اما نمی توانستند جلوی این موج را بگیرند.

لاریجانی خطاب به اوباما که اخیرا در تلاش برای ارائه یک طرح صلح است، گفت: رفتارشما را مردم دیده اند آقای اوباما اگر هزار بار هم بگویید گوشم به صدای اذان آشناست کسی ازشما باور نمی کند. شما در مسیری در حمایت از رژیم صهیونیستی گام بر می دارید که قبلی های شما برداشته اند اما امروز کمی پیچیده تر شده است.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای ارائه نظریه سازش خطاب به آمریکایی ها گفت: تعجب آوراست که شما با این شرایط حرف از صلح بزنید. شما در قاهره گفتید جلوی اسرائیل را در شهرک سازی می گیرد اما آنچه شما درباره آن حرف می زنید اسرائیل عملش را انجام می دهد. گفتید دنبال راهی برای آوارگان فلسطینی هستید اما اسرائیل مهاجرت های دسته جمعی جدید راه انداخت. نمی شود گفت شما با اسرائیل مخالفت می کنید شما یک جور حرف می زنید آنها یک جور عمل می کنند و شما باید چشمتان را ببندید. خودتان گفتید رابطه ما با اسرائیل فوق یک پیمان استراتژیک است پس باید شما یک کار انجام دهید، اسرائیل هم بخش دیگر کار را، این یک سناریو است.

رئیس مجلس با اشاره به طرح آمریکا برای آوارگان فلسطینی مبنی بر اقامت گرفتن آنان در کشورهایی که ساکن هستند، گفت: این طرح به سرانجام نخواهد رسید. بسیاری از افراد و سیاستمدارانی که غیرت دارند مقابل این طرح ایستادگی می کنند.

لاریجانی با طرح این سئوال که چرا آمریکایی ها طرح سازش را با وجود مطلع بودن از بی نتیجه بودن آن دنبال می کنند گفت: آنها با طرح چنین مباحثی می خواهند فلسطینی ها را مجددا قربانی کنند و از پرونده فلسطین برای منافع خود استفاده کنند و غرور فلسطینی ها را مجددا به مزایده بگذارند.

وی افزود: آمریکایی ها انتخاباتی پیش رو دارند و حزب دموکرات هم وضعیتش نابسامان است با این کار می خواهند بگویند کاری کرده ایم بنابراین باید طرحی هر چند بی نفس ارائه دهند مهم آن است که از این شلوغی عبور کنند. همچنین آنها نگران هستند موج مردمی که علیه اسرائیل است فضا را خراب کند.

رئیس مجلس گفت: اضطرابی درون اسرائیل است و سعی دارند حریفان خود را در منطقه خنثی کنند. بر اساس این اضطراب به حزب الله حمله کردند تا او را منفعل کنند. از حمله به ایران صحبت کردند در مقاله هایشان می نوشتند که درست حمله اسرائیل به ایران عاقلانه نیست اما قرار نیست اسرائیل همواره عاقلانه اقدام کند.

لاریجانی گفت: آنها می دانند اگر عاقلانه عمل نکنند ایران اسرائیل را سر عقل خواهد آورد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی کشورهای منطقه که باید دراین شرایط غیرت خود را نشان می دادند، در کنار اسرائیل به فلسطینی ها ضیق گرفتند. در این شرایط یک فضای تنفسی برای اسرائیل بوجود خواهد آورد. باید بدانید دوره ای که شما بخواهید با 4 مفلوک در منطقه به مردم فلسطین ستم کنید سپری شده است باید بیاموزید که به حقوق فلسطینی ها احترام بگذارید. هیچ گاه صلح در منطقه رخ نمی دهد مگر اینکه به حقوق آوارگان فلسطینی احترام بگذارید تا به سرزمینشان برگردند.

رئیس مجلس خطاب به آمریکایی ها تاکید کرد: نمی توانید معامله صوری با حقوق فلسطینی ها انجام دهید که همه بهره آن را در جیب رژیم صهیونیستی بگذارید. مسئله مذاکرات قبل از ورود، به افتضاح ختم شده است.

لاریجانی باتاکید بر اینکه باید از ظرفیت قدس بهره گرفته و به رویکرد اصلی امام (ره) درباره آن توجه کنیم، گفت: نیازی به تبلیغات صرف درباره قدس نداریم بلکه نیازمند باز کردن فکر امام درباره قدس هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد این نشست ها کار منظم و عمیقی در مسئله فلسطین را سامان دهد و نتیجه مثبتی برای مسلمانان و مردم فلسطین داشته باشد.

در پایان سخنرانی رئیس مجلس مراسم رونمایی از آثار جدید سازمانهای مردم نهاد توسط لاریجانی و به همراه رئیسی معاون اول قوه قضائیه، شیخ الاسلام دبیر کل دبیرخانه کمیته دائمی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین و اختری... انجام شد.