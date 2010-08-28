علی کریمی و خداداد عزیزی سهامدار تولیدی پوشاک ورزشی نیستند

مجید ساعدی فر که در دوره گذشته فدراسون فوتبال به عنوان فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال کشورمان فعالیت می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه در روزهای اخیر حاشیه های زیادی در مورد علی کریمی ایجاد شده که وی را سهامدار و حامی تولیدی بنده معرفی کرده اند.

وی ادامه داد: این ذهنیت اشتباهی است که در مورد برخی فوتبالیست ها وجود دارد. هیچ فوتبالیستی سهامدار تولیدی من نیست و صدرصد سهام متعلق به خودم است.

ساعدی فر با بیان اینکه بازیکنانی نظیر خداداداد عزیزی، علی کریمی و ... به خاطر علاقه شخصی و دوستی که با وی دارند، لباس های این تولیدی را می پوشند، گفت: تاکید می کنم که هیچ فوتبالیستی در تولیدی بنده سهامدار نیست و کریمی و خداداد هم سهمی ندارند.

سهامدار اصلی این شرکت تولیدی پوشاک ورزشی خاطرنشان کرد: با هدف کمک به ورزش ایران و ایجاد اشتغال در داخل این شرکت را راه اندازی کردم و تمام دستگاههای مدرن و پیشرفته دنیا را وارد کردم تا شاید بتوانم به ورزش کشورم کمک کنم. من رقیب هیچ تولید پوشاکی نیستم.

وی ادامه داد: به عشق وطنم این شرکت تولیدی را زده ام و به خیلی تیم ها لباس داده ام. گواه این ادعایم طلب یک میلیارد و 400 میلیون تومانی است که از برخی تیم ها و باشگاه های ورزشی دارم و تا به حال صدایم در نیامده است.

مجید ساعدی فر در پایان گفت: از همه اهالی فوتبال و رسانه ها می خواهم که از این پس چنین مطالبی را در مورد بازیکنان فوتبال کشورمان منعکس نکنند و چنین ذهنیتی نداشته باشند.