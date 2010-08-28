طرح افزایش 20 ساله حمایت مادی آثار فرهنگی پس از فوت پدیدآورنده تصویب نشود

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348" مبنی بر افزایش مدت حمایت مادی از آثار پس از فوت پدیده آورنده از 30 سال به 50 سال، ضمن بررسی کلیات آن براساس دلایلی همچون "در دست بررسی بودن لایحه جامعی درخصوص حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری"‌ تصویب نشدن طرح را پیشنهاد کرد.

متن کامل این اظهار نظر به شرح زیر است:

مقدمه



حقوق مالکیت فکری مترتب بر هر اثرکه به‌ موجب قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد، دارای دو جنبه مادی و معنوی است. جنبه‌های مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر، شامل حق هر نوع بهره‌برداری اقتصادی از اثر از قبیل نشر، عرضه، پخش و ... است. جنبه‌های معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر شامل حق ذکر نام در اثر، حق تحریف، حق تغییر، حق بهره‌مندی از تقدیر از اثر و حق نشر می‌گردد.

ماده (19) "قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" در این‌باره مقرر داشته است: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

به‌موجب ماده (12) این قانون، مدت استفاده از جنبه‌های مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر برای وراث پدید‌آورنده از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است، لکن به‌موجب ماده (4) همان قانون "حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است". لذا هرگونه تعرض به جنبه‌های معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر به ‌موجب مواد (19) و (25) این قانون جرم است و در صورتی‌که بر اثر گذشت زمان، استفاده از اثر با رعایت قانون برای همگان آزاد باشد به‌موجب ماده (26) همان قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی هرگونه تغییر یا تحریف در آثار مورد حمایت قانون را مورد پیگیری قرار دهد.

بررسی کلیات طرح

این طرح به‌دنبال آن است که مدت حمایت مادی از آثار را پس از فوت پدیدآورنده، از 30 سال به 50 سال افزایش دهد درخصوص کلیات این طرح نکات زیر قابل بیان است:

1. بهره‌مندی وراث از جنبه‌های مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر آثار متعلق به مور‍ث آنها علی‌القاعده است، لذا تمدید آن موافق اصل عدم زوال مالکیت است.

2. قانونگذاران برای حمایت از جامعه و ایجاد زمینه بهره‌مندی بیشتر جامعه از آثار فکر و اندیشه، مدت بهره‌مندی وراث از حقوق مالکیت فکری را محدود می‌کنند و در ایجاد تعادل بین منافع جامعه و منافع وراث (یا موصی‌لهم) معمولاً یک سقفی را تعیین می‌کنند. تمدید این مدت به معنی حمایت بیشتر از وراث (یا موصی‌لهم) در مقابل جامعه است.

3. اشکالی که از تصویب این طرح به‌وجود می‌آید آن است: این طرح نسبت به آثاری که به‌موجب قانون فعلی مدت سی سال آنها منقضی شده از این جهت که آیا شامل آنها نیز می‌شود یا خیر ساکت است؟ همچنین اگر شامل آنها هم بشود حکم آثاری که تا قبل از تصویب این قانون و پس از انقضای مدت سی سال منتشر شده‌اند چگونه خواهد بود؟

4. لایحه جامعی درخصوص حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری در دست بررسی است، لذا بهتر است این مورد نیز در همان لایحه دیده شود.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته عدم تصویب طرح مورد پیشنهاد است.