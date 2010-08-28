به گزارش خبرگزاری مهر، دموکراسیهای لیبرال معاصر مانند دموکراسی موجود در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با بحران افزایش امور کیفری و جنایی مواجهاند. به این معنا که جرمهای بسیاری در این کشورها انجام میشود که با شتاب بسیار و بدون تأمل کافی، با آنها برخورد میشود.
نتیجه این امر آشفتگی، نابسامانی و قوانین کیفری بی حساب و کتابی است که منجر به خطر دستگیری و مجازات بسیاری از افراد جامعه شده است. هر چند نظریهپردازان هنجارین حقوق جزا که پیشرفتهای مهمی در مورد مسائل مربوط به مجازات و مسئولیت کیفری داشتهاند اما در رابطه با این مشکل پیشرفت نسبتاً کمی به دست آوردهاند.
در این راستا همایش "کیفرسازی" با موضوعاتی چون اصول کیفرسازی، رابطه میان قوانین کیفری و حالتهای غیر جزایی از قوانین، ساختار جرم، رابطه میان قوانین کیفری و نظریههای سیاسی، قوانین کیفری و حقوق بشر، قوانین کیفری بینالمللی و چند ملیتی و مفاهیم مسئولیت کیفری از هفتم تا نهم سپتامبر 2011 (16 تا 18 شهریور 1390) در دانشگاه استرلینگ انگلستان برگزار میشود.
تونی باتمز (دانشگاه کمبریج)، جرمی هوردر (کالج کینگ لندن)، داگلاس هوساک (دانشگاه راجرز)، مایکل مور (دانشگاه ایلینویز)، فیلیپ پتیت (دانشگاه پرینستون) و لوئیک واکوآنت (دانشگاه برکلی) از سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.
خلاصه مقالات باید حداکثر در 500 کلمه و تا تاریخ 17 سپتامبر 2010 (26 شهریور 1389) به آدرس Criminalization@stir.ac.uk ارسال شوند.
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