به گزارش خبرگزاری مهر، دموکراسیهای لیبرال معاصر مانند دموکراسی موجود در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با بحران افزایش امور کیفری و جنایی مواجه‏اند. به این معنا که جرمهای بسیاری در این کشورها انجام می‏شود که با شتاب بسیار و بدون تأمل کافی، با آنها برخورد می‏شود.

نتیجه این امر آشفتگی، نابسامانی و قوانین کیفری بی حساب و کتابی است که منجر به خطر دستگیری و مجازات بسیاری از افراد جامعه شده است. هر چند نظریه‏پردازان هنجارین حقوق جزا که پیشرفتهای مهمی در مورد مسائل مربوط به مجازات و مسئولیت کیفری داشته‏اند اما در رابطه با این مشکل پیشرفت نسبتاً کمی به دست آورده‏اند.

در این راستا همایش "کیفرسازی" با موضوعاتی چون اصول کیفر‏‏سازی، رابطه میان قوانین کیفری و حالتهای غیر جزایی از قوانین، ساختار جرم، رابطه میان قوانین کیفری و نظریه‏های سیاسی، قوانین کیفری و حقوق بشر، قوانین کیفری بین‏المللی و چند ملیتی و مفاهیم مسئولیت کیفری از هفتم تا نهم سپتامبر 2011 (16 تا 18 شهریور 1390) در دانشگاه استرلینگ انگلستان برگزار می‏شود.

تونی باتمز (دانشگاه کمبریج)، جرمی هوردر (کالج کینگ لندن)، داگلاس هوساک (دانشگاه راجرز)، مایکل مور (دانشگاه ایلینویز)، فیلیپ پتیت (دانشگاه پرینستون) و لوئیک واکوآنت (دانشگاه برکلی) از سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.

خلاصه مقالات باید حداکثر در 500 کلمه و تا تاریخ 17 سپتامبر 2010 (26 شهریور 1389) به آدرس Criminalization@stir.ac.uk ارسال شوند.