سیل به اراضی کشاورزی منطقه شاهکوه گرگان خسارت زد

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خسارتی از این حادثه به واحدهای مسکونی و دیگر تاسیسات گزارش نشده است و گروه های امدادی مشغول امداد رسانی هستند.

وی اظهار داشت: از شب گذشته تاکنون تلاشهای فراوانی برای بازگشایی مسیر منطقه حاجی آباد شده است و حدود ساعتی قبل این مسیر با کمک نیروهای راهداری بازگشایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براثر وقوع سیل، تلفن های منطقه نیز دچار اختلال شده بود که اکنون این مشکل نیز رفع شده است.

حسام بیان داشت: کارشناسان دستگاههای مربوط درحال تهیه گزارش درباره میزان خسارت وارده براثر وقوقع سیل در منطقه شاهکوه هستند.

گلستان آماده امدادرسانی به زلزله زدگان سمنانی است

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به وقوع زلزله 5.9 درجه امواج درونی زمین ( ریشتر) در استان سمنان گفت: دستگاه های مختلف استان گلستان برای امداد رسانی به مردم استان سمنان آمادگی کامل دارند.

وی اظهار داشت: در تماس با مسئولان حوادث سمنان، برای ارسال کمک و نیروهای امدادی اعلام آمادگی شد که مسئولان این استان اعلام کرده اند، درحال حاضر نیاز به ارسال این کمکها نیست.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های مختلفی نظیر هلال احمر، آب و فاضلاب روستایی، راه و ترابری و .. از این استان برای کمک رسانی به زلزله زدگان سمنانی اعلام آمادگی کرده اند.

وقوع زلزله 5.9 ریشتری ساعت 11 و 53 دقیقه شب گذشته در استان سمنان خسارتی برجای گذاشت و این حادثه مخناطق مختلف گلستان را نیز لرزاند ولی خسارتی گزارش نشده است.