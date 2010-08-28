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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

فولادگر در گفتگو با مهر:

باید چتر نظام را وسیع تر کنیم/ اصولگرایان همگام با رهبری حرکت کنند

باید چتر نظام را وسیع تر کنیم/ اصولگرایان همگام با رهبری حرکت کنند

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جذب حداکثری گفت: به نظر می رسد جریان اصولگرایی می تواند با تکیه بر سخنان رهبری چتر نظام راخیلی وسیع تر کند.

حمیدرضا فولادگر، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه وظیفه جریان اصولگرایی در قبال عملی کردن فرمایشات رهبری چیست، افزود: جریان اصولگرا وهمه کسانی که معتقد به ساختار نظام جمهوری اسلامی هستند  باید به عرصه فعالیت سیاسی آمده و فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: وحدت باید میان کسانی که اصول حاکم بر نظام و قانون اساسی را قبول دارند ایجاد شود.

فولادگر در بیان اینکه جریان اصلاح طلب  برای بازگشت به عرصه فعالیت های سیاسی باید چه کند، گفت: متاسفانه جریان اصلاح طلب به دلیل ساختارشکنی برخی از افراد وابسته به این جریان و همسو شدن با دشمنان کشور، امروز دچار سرنوشت فعلی شده است .

وی ادامه داد: امروز جریان اصلاح طلب به گونه ای شده که دایره گسترده میان اصلاح طلبی تا جنبش سبز و یا هرچیز دیگری کشیده است درحالی که تنها راهکار برای اصلاح طلبان این است که همچون سالهای گذشته  زیرچتر قانون و نظام  فعالیت کنند و  با معرفی کاندیدا در انتخابات شرکت کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان در خصوص نشاط سیاسی برای حضور جریانهای مختلف در صحنه کشور گفت: اصولگرایان نیز در وقایع سال گذشته حرکتهای تندروانه و کندروانه ای داشتند که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: برخی اصولگرایان تندروی کردند به گونه ای که از رهبری جلو افتادند و این موجب حذف آنان شد و برخی نیز با کندروی از رهبری عقب افتادند و به دام فتنه گران افتادند  بر این اساس بهتر است جریان اصولگرایی در اجرای تفکرات اصولگرایی خود با رهبری حرکت کنند.

کد مطلب 1141689

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