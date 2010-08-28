به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی با اشاره به انتصاب نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور گفت: در عرف جهانی و منطقه ای در مسایل مهم تعیین فرستاده ویژه و یا نماینده ویژه امری متداول است



وی افزود: مثلا برخی کشورها در عراق و یا افغانستان نماینده ویژه دارند و این چیز جدیدی نیست اما با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه، طبیعی است که کار موازی نمی تواند به مسایل مهم کمک کند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: باید دید که برای هماهنگی این امور چه تدابیری اندیشیده شده است و گرنه به جای تاثیر گذاری مثبت بدون ساختار خاص متمرکز و هماهنگی لازم اهداف محقق نخواهد شد.



رئیس جمهور در روزهای اخیر اسفندیار رحیم مشایی، حمید رضا بقایی، محمد مهدی آخوندزاده و ابوالفضل ظهره‌وند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرده است .

