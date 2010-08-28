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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

بروجردی :

موازی‌کاری در سیاست خارجی مانع تحقق اهداف است

موازی‌کاری در سیاست خارجی مانع تحقق اهداف است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در منطقه و آسیا گفت: موازی کاری به مسایل مهم سیاست خارجی کمک نمی کند و مانعی در مسیر تحقق اهداف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی با اشاره به انتصاب نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور گفت: در عرف جهانی و منطقه ای در مسایل مهم تعیین فرستاده ویژه و یا نماینده ویژه امری متداول است
 
وی افزود: مثلا برخی کشورها در عراق و یا افغانستان نماینده ویژه دارند و این چیز جدیدی نیست اما با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه، طبیعی است که کار موازی نمی تواند به مسایل مهم کمک  کند.
 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: باید دید که برای هماهنگی این امور چه تدابیری اندیشیده شده است و گرنه به جای تاثیر گذاری مثبت بدون ساختار خاص متمرکز و هماهنگی لازم اهداف محقق نخواهد شد.
 
رئیس جمهور در روزهای اخیر اسفندیار رحیم مشایی، حمید رضا بقایی، محمد مهدی آخوندزاده و ابوالفضل ظهره‌وند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرده است .
 
کد مطلب 1141692

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