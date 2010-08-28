نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری "مجسمه آزادی آمریکا" را به تصویر کشیده است. به این صورت که از این مجسمه چیزی جز یک مترسک باقی نمانده است.

امروز به دو کاریکاتور از روزنامه الرایه قطر اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به مسئله عقب نشینی آمریکا از عراق اشاره شده که سرباز آمریکایی در حال خروج از خاک این کشور است و در حالی که لنگه کفش خود را جا گذاشته است. این لنگه کفش از پشت سر برایش پرتاب شده است.

در کاریکاتور دوم روزنامه الرایه به مسئله از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش توجه شده است. طرف اسرائیلی "مستقیما" هفت تیرش را به سمت مغز طرف فلسطینی نشانه رفته و مذاکره کننده فلسطینی نیز خواهان صلح و سازش است.

روزنامه البیان امروز کاریکاتوری با توجه به بمباران اخیر موگادیشو به وضعیت بحرانی در سومالی اشاره کرده است. طراح کاریکاتور حروف لاتین SOMALI را به شکل اسکلت ماهی به تصویر کشیده است.

روزنامه الایام بحرین امروز در کاریکاتوری به مشکلات پیش روی عراق اشاره کرده است. به این صورت که خواست ملت عراق برای حکمفرمایی امنیت و آشتی (میان جریان های سیاسی) به در بسته خورده است، البته عامل تروریستی هم از فرصت (مشغولیت جریان های عراقی) به خوبی استفاده کرده و از پنجره وارد شده است.

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری با تیتر "طرز تهیه" به عوامل رشد تروریسم توجه داشته است. بر این اساس فقر و ناآگاهی از اصلی ترین عواملی هستند که موجبات تروریسم را به وجود می آورند.

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری با تیتر "اسرائیل برای شهرک سازی آماده می شود" نگاهی انتقادی به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش داشته است. در این کاریکاتور نتانیاهو سر پرنده صلح را جدا کرده و به جای آن شهرکی جدید را بنا نهاده است.

روزنامه عکاظ عربستان نیز در کاریکاتور روز خود به سردرگمی تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکرات سازش توجه کرده است. به این ترتیب که مذاکره کننده فلسطینی در هر مسیر مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم رو به پرتگاه قرار دارد. البته وی در حال حاضر برگه مذاکرات مستقیم را در دست دارد.

روزنامه الوطن عربستان نیز با توجه به حملات تروریستی هفته های اخیر در عراق به چالش های پیش روی مردم این کشور در مسئله امنیت و ثبات اشاره کرده است.