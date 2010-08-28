به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم مستند "آینههای غبار گرفته" به کارگردانی رهبر قنبری به تازگی به پایان رسیدهاست . کپی نهایی این مستند تحویل مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی شده و قرار است اولین نمایش آن در جشنواره سینما حقیقت باشد.
مستند "آینههای غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 1357بررسی میکند. 150سال تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران و تاثیری که روند تولید این روزنامهها بر جامعه داشته است و همچنین موانع موجود بر سراه روزنامهنگاران در این مستند مورد توجه قرار گرفته است.
قنبری کارگردانی فیلمهای سینمایی" او" و"پرندهباز کوچک" را برعهده دارد.
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