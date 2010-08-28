  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

"آینه‌های غبار گرفته" به جشنواره سینما حقیقت می‌رود

"آینه‌های غبار گرفته" به جشنواره سینما حقیقت می‌رود

فیلم سینمایی" آینه‌های غبارگرفته" به کارگردانی رهبر قنبری در جشنواره سینما حقیقت به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم مستند "آینه‌های غبار گرفته" به کارگردانی رهبر قنبری  به تازگی به پایان رسیده‌است . کپی نهایی این مستند تحویل مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی شده‌ و قرار است اولین نمایش آن در جشنواره سینما حقیقت باشد.

مستند "آینه‌های غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 1357بررسی می‌کند. 150سال تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران و تاثیری که روند تولید این روزنامه‌ها بر جامعه داشته است و همچنین موانع موجود بر سراه روزنامه‌نگاران در این مستند مورد توجه قرار گرفته است.

قنبری کارگردانی فیلم‌های سینمایی" او" و"پرنده‌باز کوچک" را برعهده دارد.

کد مطلب 1141694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها