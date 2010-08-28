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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

این هفته در مجلس /

وزیر علوم به سئوال نمایندگان پاسخ می دهد/ بررسی وضعیت دانشجویان دکتری

وزیر علوم به سئوال نمایندگان پاسخ می دهد/ بررسی وضعیت دانشجویان دکتری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این هفته با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به 10 سئوال نمایندگان پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون به بررسی وضعیت دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها، وضعیت استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنین نظر کمیسیون درمورد تاریخ حذف کنکور خواهند پرداخت.

همچنین کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سه سئوال علی‌اکبر اولیاء - نماینده یزد و صدوق و سئوالات نادر قاضی‌پور - نماینده ارومیه، موسی‌الرضا ثروتی - نماینده بجنورد، سیروس سازدار - نماینده مرند و جلفا، فخرالدین حیدری - نماینده سقز و بانه، سیدحسین هاشمی - نماینده میانه، عبدالحسین ناصری - نماینده گرگان و سیدکاظم موسوی - نماینده اردبیل، نیر و نمین در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون حضور می‌یابد.

کد مطلب 1141695

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