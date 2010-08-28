هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: سعید مظفریزاده در مجموع قضاوت خوبی در دیدار استقلال - سپاهان داشت و سوتهایش بر نتیجه بازی تاثیرگذار نبود.
وی در خصوص گلی که سپاهانیها معتقدند به درستی وارد دروازه تیم استقلال کردهاند، گفت: مدافع استقلال در آن زمان به درستی مانع از ورود توپ به دروازه تیمش شد و با سر به توپ ضربه زد.
این کارشناس داوری خاطرنشان کرد: تصویر دوربینی که پشت دروازه قرار گرفته است برای بررسی اینکه آیا توپ از خط گذشته است یا خیر به ما کمک نمیکند اما در تصاویر دوربینی که در بین تماشاگران قرار گرفته است، می توان به این جمع بندی رسید که توپ از خط دروازه عبور نکرده است.
نصیرزاده تصریح کرد: برای ما که ابزار مناسبی برای سنجش تصمیمات داور و کمکش نداریم، مشاهده تصاویر تلویزیونی می تواند حدسمان را نزدیک به یقین کند که توپ از خط دروازه عبور نکرده است.
تیم فوتبال استقلال تهران در نخستین دیدار از هفته هفتم مسابقات لیگ برتر با نتیجه 4 بر3 از سد سپاهان گذشت. این نتیجه در حالی رقم خورد که سپاهانیها معتقد بودند در واپسین دقایق مسابقه گلی به ثمر رساندهاند که داور به اشتباه از پذیرش آن چشم پوشی کرده است.
