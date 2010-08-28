به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداودی در خصوص پیروزی تیمش در بازی مقابل تیم فوتبال سپاهان گفت: در مجموع بازی خوبی انجام دادیم و مزد برتری خود را گرفتیم. این برتری بیشتر در نیمه اول محسوس بود و با ارائه یک بازی زیبا چندین موقعیت روی دروازه سپاهان خلق کردیم که فقط 3 موقعیت تبدیل به گل شد.

وی افزود: در نیمه دوم سپاهانی‌ها تاحدودی نبض بازی را به دست گرفتند اما در نهایت این ما بودیم که توانستیم به حق خود یعنی 3 امتیاز بازی دست پیدا کنیم.

زننده یکی از 3 گل آبی‌پوشان در این دیدار، در خصوص عدم دعوت به تیم ملی تصریح کرد: این نظر کادر فنی تیم‌ملی است. من تابع تصمیمات افشین قطبی هستم و تلاش می کنم نظر مثبت ایشان را جلب کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان جمعه شب در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4 بر 3 به سود تیم میزبان خاتمه یافت.