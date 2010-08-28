غفار، معلومات، جمالی و رودکی به رقابتهای جهانی اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام و در فاصله 12 روز به آغاز رقابتهای جودو قهرمانی جهان فدراسیون جودو از میان 11 جودوکاری که به فدراسیون جهانی معرفی کرده است، محسن غفار در وزن 66- کیلوگرم ، علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم ، محمد جمالی در وزن 81- کیلوگرم و محمد رضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان انتخاب کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون جودو قرار است در صورتیکه "سیامک عدل کسروی" در ژاپن به اردوی تیم ملی ملحق و از نظر فنی مورد تائید قرار گیرد از سوی ایران در رقابتهای جهانی شرکت کند.

این در حالی است که سرمربی تیم ملی تنها راه حضور در رقابتهای جهانی را، رقابتهای انتخابی اعلام کرده و به همین دلیل وحید سرلک و آرش میراسماعیلی نیز از شرکت در رقابتهای جهانی بازماندند.

رقابتهای قهرمانی جهان با حضور 841 جودوکار از 101 کشور جهان طی روزهای هجدهم تا بیست و دوم شهریورماه در توکیور برگزار خواهد شد.