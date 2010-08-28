به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان همزمان با برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم و بخش ویژه اذان، نمایش حکمتهای قرآنی به همت کانون فرهنگی هنری والفجر اصفهان به روی صحنه رفت.
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری والفجر در این خصوص با اشاره به اینکه مسابقات نمایشی قرآن کریم برای سومین سال پیاپی توسط این کانون برگزار شده است گفت: استقبال گسترده مردم از تئاتر و نافذ بودن این ابزار سبب شده است که بخشی از مسابقات قرآن کریم را به بخش نمایشی اختصاص دهیم.
رضا خلیلی استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری را مناسبترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی برشمرد.
وی با اشاره به برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم و بخش ویژه اذان، گفت: از 30 شرکت کننده در رشته اذان 8 برنده، از 75 شرکت کننده در رشته تفسیر 9 نفر برنده و از 95 نفر شرکت کننده در رشته مفاهیم 6 نفر برنده شدند.
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