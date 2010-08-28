به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان همزمان با برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم و بخش ویژه اذان، نمایش حکمت‌های قرآنی به همت کانون فرهنگی هنری والفجر اصفهان به روی صحنه رفت .

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری والفجر در این خصوص با اشاره به اینکه مسابقات نمایشی قرآن کریم برای سومین سال پیاپی توسط این کانون برگزار شده است گفت: استقبال گسترده مردم از تئاتر و نافذ بودن این ابزار سبب شده است که بخشی از مسابقات قرآن کریم را به بخش نمایشی اختصاص دهیم .

رضا خلیلی استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری را مناسب‌ترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی برشمرد .