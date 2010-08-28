۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

یک مقام حزبی روسیه :

پوتین و مدودف در انتخابات سال 2012 با هم رقابت نمی کنند

سخنگوی شورای فدراسیون و رهبر حزب "روسیه عادل" از عدم مشارکت همزمان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی میرونف" که با رادیو پژواک مسکو مصاحبه می کرد گفت رقابت مدودف و پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 غیر ممکن است.

وی افزود، رئیس جمهوری و نخست وزیر کنونی اعضای یک تیم هستند و فکر می کنم آنها مشورت کرده و در مورد نامزدی یکی تصمیم می گیرند. به نظر من موقعیتی که هر دو نامزد شوند و همچنین موقعیت بروز اختلاف و از جمله اختلاف علنی بین آنها منتفی است. آنها اوضاع را سبک و سنگین کرده و در مورد نامزد ریاست جمهوری تصمیم می گیرند، اما اینکه چه کسی باید رئیس جمهوری باشد به رأی مردم بستگی دارد.

میرونف همچنین نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را هم منتفی نمی داند و می گوید: نامزدی من هم منتفی نیست ولی تصمیم از طرف حزب روسیه عادل اتخاذ می شود و در عین حال راه حلهای متفاوتی ممکن است ارائه شود ممکن است حزب نامزدی را مطرح کند و من این نامزد نباشم و ممکن است این نامزد من باشم یا ما نامزدی نداشته باشیم.

سخنگوی شورای فدراسیون روسیه گفت: نباید در این مورد عجله به خرج داده شود زیرا که نامزد های ریاست جمهوری در فصل پایانی فعالیت دومای دولتی کنونی اعلام می شوند و تا آن وقت هنوز اندکی بیش از یک سال وقت هست. آن وقت هم توازن سیاسی و عوامل مؤثر بر زمینه روشن می شود.

کد مطلب 1141705

