"سینمای سلطه" در کرمانشاه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در ابتدا بخشهایی از فیلمهای سلطه نمایش داده شد و در ادامه دانشجویان و اساتید به نقد این گونه آثار هالیودی به ظاهر ضد جنگ که تلاش می کند وحشی گری های قدرت مهاجم را در عراق و افغانستان وجهه ای انسانی ببخشد پرداختند.

در ادامه غلامحسین محبی مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه سینما و رسانه بعنوان مهمترین ابزار تبلیغاتی در اختیار استکبار است، ادامه داد: ما نیز می توانیم با استفاده از سینما و تولید آثاری ارزشمند توسط هنرمندان، به گونه ای در جهت خنثی سازی اهداف رسانه ای آمریکا عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم این نشست ها، دانشجویان هرچه بیشتر با سیاستهای سلطه جویانه آمریکا در منطقه با ابزارهای مختلف از جمله سینما آشنا می شوند، زیرا آگاه سازی آنان بعنوان جامعه ای صاحب اندیشه می تواند موثر باشد.