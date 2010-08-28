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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

با حضور وزیر دفاع ؛

خط تولید دوربردترین مهمات پیشرفته کشور فردا افتتاح می شود

خط تولید دوربردترین مهمات پیشرفته کشور فردا افتتاح می شود

خط تولید دوربردترین مهمات پیشرفته (130 میلی متری) توپخانه کشور فردا با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید دوربردترین مهمات پیشرفته (130 میلی متریhera) توپخانه کشور فردا یکشنبه با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح خواهد شد.

این مراسم در سازمان صنایع مهمات سازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، در روز های اخیر پروژه های متعدد دفاعی از جمله افتتاح و رونمایی از جت بمب افکن کرار، شناور سراج و نسل جدید موشک انداز ذوالفقار، آزمایش موفقیت آمیز موشک نسل سوم موشک فاتح 110 و 28 پروژه صنایع الکترونیک افتتاح شده است.

به گفته سردار وحیدی علاوه بر پروژه های دفاعی افتتاح شده در هفته دولت هم اکنون تنها بهره برداری از آزمایشگاه تست های فضایی ( سازه و سیستم های جدایش ) و راه اندازی خط تولید مهمات 130 م . م hera در ایام هفته دولت باقی مانده است. 
کد مطلب 1141710

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