به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در مراسم آغاز به کار شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) در تهران گفت: طرح شبنم یکی از سامانه های وزارت بازرگانی است که سمت و سوی آن مبارزه با قاچاق است، ضمن اینکه این سامانه یکی از ابزارهای مدیریت واردات است که براساس آن، کالاهای وارداتی شناسنامه دار با مشخصات معلوم به بازار وارد می شود و براساس آن، مشخص است چه کسی کالا را وارد کرده است.

وزیر بازرگانی افزود: اگر واردکننده ای کالای بی کیفیت وارد بازار کند، خود مسئول جمع آوری آن از سطح بازار نیز خواهد بود، بنابراین قاچاق مصون از این محدودیتها وارد بازار نخواهد شد و سود خوبی عاید واردکننده کالای قاچاق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: البته نباید این نکته را از ذهن دور داشت که بهترین راه مبارزه با قاچاق، در سرچشمه ورودی کالا است؛ اما اگر این کالا علیرغم همه محدودیتهای موجود وارد بازار شد، باید آن را از سطح بازار جمع آوری کرد. بر همین اساس، هم سامانه شبنم طراحی شده است.

به گفته غضنفری، کدی که از طریق این سامانه در اختیار یک کالا قرار می گیرد، می تواند تعداد زیادی از اطلاعات کالا را در خود نگهداری کند، ضمن اینکه می توان مدیریت موجودی کالا در بازار را نیز بر این اساس صورت داد.

وزیر بازرگانی سامانه شبنم را مکمل سایر سامانه های وزارت بازرگانی از جمله مبنا که بازرسی و نظارت اصناف است، دانست و ابراز امیدواری کرد که خبرنگاران اولین گروهی باشند که قدرت عملیاتی بودن سامانه شبنم را چک می کنند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور است که کدی دو بعدی با اطلاعاتی در حد 7 هزار کاراکتر به کار گرفته می شود.

همچنین محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر نیز با ارایه توضیحاتی در خصوص سامانه شبنم گفت: هر تولیدکننده ای که عضو این سامانه می شود، برای کالاهای خود کدی دو بعدی خواهد داشت، بنابراین اگر کالایی بارکد نداشته باشد، تحت پیگرد نهادهای نظارتی قرار می گیرد، یا حتی اگر بارکد داشته باشد ولی آن بارکد صحیح نبوده و یا متعلق به کالای دیگری باشد، باز هم مشمول پیگرد نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. وی ذی نفعان این کد دوبعدی را اصناف، مصرف کنندگان و واردکنندگان کالا دانست.

همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور نیز گفت: اصناف کشور تعهد می دهند که پس از اینکه اطلاعات و کد رهگیری از طریق این سامانه به بازرسی اصناف منعکس شد، حداکثر 30 دقیقه بعد بازرسان در محل حاضر شوند.

به گزارش مهر، وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بخش تجارت، سعی در ناامن نمودن شبکه توزیع کالا برای متخلفان داشته و در جهت مبارزه با توزیع کالای جعلی و قاچاق، اقدام به ایجاد شبکه بازرسی و نظارت مردمی کرده است.

مردم می توانند در این سامانه تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دوربین دار و با استفاده از نرم افزار مربوطه، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق های اعتباری نیز برخوردار شوند. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیرمجاز را گسترش می دهد.

از جمله مزایای این طرح، کاهش احتمال خرید کالاهای تقلبی، اطمینان نسبت به برخوداری کالا از کیفیت اعلام شده، امکان راستی آزمایی اصلی بودن کالا در هنگام خرید، امکان دریافت اطلاعات مربوط به تولید این کالا برای کمک به تصمیم خرید و دریافت اعتبار در قبال گزارش تخلف است.