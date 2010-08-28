به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "هایدگر در قرن بیست و یکم" با هدف بررسی و بحث درباره پژوهشهای معاصر درباب مارتین هایدگر، فیلسوف برجسته آلمانی معاصر برگزار می‏شود.

این همایش دهم و 11 سپتامبر 2010 (19 و بیست شهریور 1389) در دانشگاه دوبلین ایرلند برگزار می‏شود.

مارتین هایدگر (1976 - 1889) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود که با شیوه‌ای نوین به تأمل درباره وجود پرداخت. از وی آثار بسیاری مشتمل بر نوشته‏ها، دروس، سخنرانیها، و یادداشتها منتشر شده است که بالغ بر ۶۰ مجلد می‏شود. هستی و زمان، سرشت حقیقت، پرسش از تکنولوژی، نامه‌ای در باب اومانیسم، زمان و بودن و پایان فلسفه از جمله آثار او هستند.