به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "هایدگر در قرن بیست و یکم" با هدف بررسی و بحث درباره پژوهشهای معاصر درباب مارتین هایدگر، فیلسوف برجسته آلمانی معاصر برگزار میشود.
این همایش دهم و 11 سپتامبر 2010 (19 و بیست شهریور 1389) در دانشگاه دوبلین ایرلند برگزار میشود.
مارتین هایدگر (1976 - 1889) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود که با شیوهای نوین به تأمل درباره وجود پرداخت. از وی آثار بسیاری مشتمل بر نوشتهها، دروس، سخنرانیها، و یادداشتها منتشر شده است که بالغ بر ۶۰ مجلد میشود. هستی و زمان، سرشت حقیقت، پرسش از تکنولوژی، نامهای در باب اومانیسم، زمان و بودن و پایان فلسفه از جمله آثار او هستند.
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