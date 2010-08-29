سعید ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد برگزاری همایش روزجهانی فلسفه در ایران و این‌که چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان می‌تواند داشته باشد گفت: براساس این کنفرانسها مطالب فلسفی رد و بدل می‌شوند اما چون در این کنفرانس هم تعداد محدودی از فلاسفه می‎آیند و فلاسفه آنها هم مثل فلاسفه ما با مردمشان ارتباط کمی دارند این کنفرانس در سطح گسترده تأثیر نمی‌گذارد. فقط در سطح فلاسفه حاضر در همایش تأثیر می‌گذارد و ظاهراً راه حل دیگری هم وجود ندارد.

عضو گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر وعمل است و این‌که این موضوع تاچه اندازه می‌تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز گفت: در اروپا گرایش نیرومندی وجود دارد که فلسفه را کاربردی کنند و بازندگی روزمره مردم آشتی دهند. فعالیت‎هایی در این زمینه انجام می‌شوند که تحت عنوان جنبش فلسفه کاربردی ذکر می‌شوند و فلسفه برای کودکان نیز خود را آخرین دستاورد این جنبش می‎داند. لیپمن دراین زمینه می‎گوید که من فلسفه را به درون زندگی مردم آورده‌ام و در حالی که قبلاً مثل نفت و آب بودند یعنی ترکیب نمی‎شدند ولی من کاری کردم که این ‎دو باهم ترکیب شدند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: لیپمن جمله‌ای دیگر هم دارد که تلویحاً چنین می‌گوید: بدون فلسفه سایر فعالیت‎های آدمی گنگ و کور است و برعکس آن هم وجود دارد که فلسفه بدون فعالیت‎ها و تلاشهای روزمره بی‌محتوا می‌شود. اگر بخواهیم که فلسفه بورزیم و آن را به درون جامعه و عمل خود نیاوریم آن‌وقت محتوایش را ازدست می‌دهد و در مسائل انتزاعی متوقف می‌ماند.

بنابراین بحث عام کردن فلسفه در دنیای متجدد بسیار رواج پیداکرده و دروس دانشگاهی و حتی سؤالهای امتحانی آنها نشان‎دهنده این موضوع است. در ایران هم اگر بخواهیم راه کاربردی کردن فلسفه را ادامه بدهیم بسیار مفید خواهد بود چون می‌تواند فلسفه را وارد زندگی مردم بکند، هم به نفع فلسفه و هم به نفع جامعه است و امیدوارم اینگونه کنفرانسها جای را برای این حرکت‎ها باز کند.

این عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها نیز اظهارداشت: چون تعداد محدودی فلاسفه در این کنفرانس شرکت می‎کنند و مشکل ترجمه و انتقال مطلب وجود دارد برگرداندن مقاله‌های ما به زبان فلسفی آنها کار مشکلی است از این جهت تأثیر کمی دارد اما اگر ترجمه‏ها دقیق صورت گیرد و آن فلاسفه هم با مردمشان هم در ارتباط باشند آن‎وقت است که فلسفه ما را می‎تواند توسعه بدهد و به داخل جوامع آنها وارد کند.



