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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

دامهای کرمان بر علیه بیماری شاربن مایه کوبی می شوند

دامهای کرمان بر علیه بیماری شاربن مایه کوبی می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان از واکسیناسیون رایگان دامهای کرمان بر علیه بیماری شاربن خبر داد.

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به احتمال شیوع بیماری شاربن علامتی و سندرم تنفسی در واحدهای گاوداری استان، اداره کل دامپزشکی در جهت پیشگیری از شیوع و گسترش این بیماریها و در قالب طرحهای استانی عملیات مبارزه با این دو بیماری را به طور همزمان از اول شهریورماه در واحدهای گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی استان به صورت رایگان آغاز کرده است.

وی افزود: این اداره کل واکسن مورد نیاز جهت واکسیناسیون 50 هزار راس دام سنگین را خریداری و عملیات مایه کوبی مذکور توسط شبکه های دامپزشکی شهرستانهای سراسر استان و با نظارت کامل اداره کل دامپزشکی استان در حال انجام است.

کاظمی نیا گفت: همکاری دامداران در این راستا نقش مهمی در پیشبرد کار و انجام بهینه عملیات خواهد داشت.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان همچنین اجرای این طرح را که شامل خرید واکسن و انجام واکسیناسیون می باشد، در حدود 200 میلیون ریال اعلام کرد که از محل اعتبارت استانی در حال انجام هزینه است.
 

کد مطلب 1141716

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