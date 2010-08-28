دامهای کرمان بر علیه بیماری شاربن مایه کوبی می شوند

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به احتمال شیوع بیماری شاربن علامتی و سندرم تنفسی در واحدهای گاوداری استان، اداره کل دامپزشکی در جهت پیشگیری از شیوع و گسترش این بیماریها و در قالب طرحهای استانی عملیات مبارزه با این دو بیماری را به طور همزمان از اول شهریورماه در واحدهای گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی استان به صورت رایگان آغاز کرده است.

وی افزود: این اداره کل واکسن مورد نیاز جهت واکسیناسیون 50 هزار راس دام سنگین را خریداری و عملیات مایه کوبی مذکور توسط شبکه های دامپزشکی شهرستانهای سراسر استان و با نظارت کامل اداره کل دامپزشکی استان در حال انجام است.

کاظمی نیا گفت: همکاری دامداران در این راستا نقش مهمی در پیشبرد کار و انجام بهینه عملیات خواهد داشت.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان همچنین اجرای این طرح را که شامل خرید واکسن و انجام واکسیناسیون می باشد، در حدود 200 میلیون ریال اعلام کرد که از محل اعتبارت استانی در حال انجام هزینه است.

