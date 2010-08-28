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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

آب شرب مناطق زلزله زده دامغان وصل شد

آب شرب مناطق زلزله زده دامغان وصل شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان از وصل آب شرب مناطق زلزله زده شهرستان دامغان خبر داد.

احمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از ظهر امروز آب شرب بهداشتی روستاهای زلزله زده به مدار بهره برداری وارد شده است.

وی با بیان اینکه میزان خسارت وارد شده به شبکه آبرسانی هنوز برآورد نشده است، گفت: گزارش کامل از میزان خسارت به شکبه آبرسانی به این روستا در جلسه ستاد بحران ارائه خواهد شد.

احمدیان با اعلام اینکه با حضور در منطقه زلزله زده کوه زر دامغان از نزدیک خسارت های وارده به شبکه آب شرب این منطقه را بررسی کرده است، گفت: روستاهای این منطقه دارای آب شرب بهداشتی هستند.

وی یاد آور شد: بعد از وقوع زمین لرزه با سه تانکر آبرسانی و پخش بطری های آب معدنی آبرسانی به بازماندگان زلزله انجام شده است.

کد مطلب 1141718

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