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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

ارسال دهمین محموله پلاسمای ایرانی به آلمان

ارسال دهمین محموله پلاسمای ایرانی به آلمان

مدیر مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو از ارسال دهمین محموله پلاسمای خون هموطنان به آلمان به منظور تولید داروهای مورد نیاز بیماران خاص در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شاه بختی گفت: دهمین محموله پلاسمای ایرانی به مقدار 10 هزار لیتر امروز شنبه به آلمان ارسال می شود.

وی از آلبومین 20 درصد، فاکتورهای انعقادی 8 و 9 و... به عنوان مهمترین فرآورده‌های دارویی حاصل از پلاسماهای ارسالی به آلمان نام برد و افزود: معمولا 6 ماه طول می‌کشد تا این فرآورده‌های دارویی تولید شوند.

شاه بختی با عنوان این مطلب که تولید فرآورده‌های پلاسمایی در آلمان دارای استانداردهای لازم است، ادامه داد: تاکنون 64 هزار لیتر پلاسما به آلمان ارسال شده که پس از تبدیل به دارو به ایران بازگشته است.

کد مطلب 1141723

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