ارسال دهمین محموله پلاسمای ایرانی به آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شاه بختی گفت: دهمین محموله پلاسمای ایرانی به مقدار 10 هزار لیتر امروز شنبه به آلمان ارسال می شود.

وی از آلبومین 20 درصد، فاکتورهای انعقادی 8 و 9 و... به عنوان مهمترین فرآورده‌های دارویی حاصل از پلاسماهای ارسالی به آلمان نام برد و افزود: معمولا 6 ماه طول می‌کشد تا این فرآورده‌های دارویی تولید شوند.

شاه بختی با عنوان این مطلب که تولید فرآورده‌های پلاسمایی در آلمان دارای استانداردهای لازم است، ادامه داد: تاکنون 64 هزار لیتر پلاسما به آلمان ارسال شده که پس از تبدیل به دارو به ایران بازگشته است.