12میلیارد ریال به کانونهای مساجد هرمزگان اختصاص یافت

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: از اعتبار 175 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته شده به استان هرمزگان در بخش فرهنگی در سال اول 24 میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی بیان کرد: از این رقم 4 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و 2 میلیارد تومان هم به حوزه تربیت بدنی اختصاص یافته است و سایر اعتبارات تخصیص یافته شده بر اساس نیازسنجی و پروژه های ارائه شده از سوی دستگاه های فرهنگی استان تقسیم شد.

هاشمی تختی با اشاره به تاخیر در برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان بیان کرد: همزمانی شبهای لیالی قدر و هفته دفاع مقدس با هفته دولت باعث شد تا این جشنواره بعد از هفته دفاع مقدس برگزار شود و از کارمندان و مدیران نمونه استان بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط معاونت های مختلف تقدیر شود.

وی اذعان داشت: در هفته دولت سعی خواهد شد تا با حضور مسئولان و مردم بتوانیم دستاوردهای دولت نهم و دهم که در جهت رفع محرومیت در مناطق محروم و دور افتاده احداث شده است تقدیم مردم خونگرم و شهید پرور هرمزگان نماییم.

استاندار هرمزگان بیان کرد: در این هفته با حضور وزیر نیرو میدان نفتی هنگام و قشم به صورت رسمی افتتاح شد و باعث گردید تا استان هرمزگان به عنوان قطب بزرگ نفت و گاز در کشور محسوب شود.