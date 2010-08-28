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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

هاشمی تختی:

12میلیارد ریال به کانونهای مساجد هرمزگان اختصاص یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: از محل اعتبارات اختصاص یافته سفر رئیس جمهور در بخش فرهنگ در سال جاری 12 میلیارد ریال اعتبار به کانونهای مساجد در هرمزگان اختصاص یافت.

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: از اعتبار 175 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته شده به استان هرمزگان در بخش فرهنگی در سال اول 24 میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی بیان کرد: از این رقم 4 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و 2 میلیارد تومان هم به حوزه تربیت بدنی اختصاص یافته است و سایر اعتبارات تخصیص یافته شده بر اساس نیازسنجی و پروژه های ارائه شده از سوی دستگاه های فرهنگی استان تقسیم شد.

هاشمی تختی با اشاره به تاخیر در برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان بیان کرد: همزمانی شبهای لیالی قدر و هفته دفاع مقدس با هفته دولت باعث شد تا این جشنواره بعد از هفته دفاع مقدس برگزار شود و از کارمندان و مدیران نمونه استان بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط معاونت های مختلف تقدیر شود.

وی اذعان داشت: در هفته دولت سعی خواهد شد تا با حضور مسئولان و مردم بتوانیم دستاوردهای دولت نهم و دهم که در جهت رفع محرومیت در مناطق محروم و دور افتاده احداث شده است تقدیم مردم خونگرم و شهید پرور هرمزگان نماییم.

استاندار هرمزگان بیان کرد: در این هفته با حضور وزیر نیرو میدان نفتی هنگام و قشم به صورت رسمی افتتاح شد و باعث گردید تا استان هرمزگان به عنوان قطب بزرگ نفت و گاز در کشور محسوب شود.

کد مطلب 1141724

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