گسل سمنان ربطی به گسل تهران ندارد/ احتمال وقوع پس لرزه تا ساعات آینده

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعال شدن گسل "ترود" ربطی به گسل تهران ندارد افزود: این زلزله در جنوب دامغان و در شمال کویر تهران رخ داده است و هیچ اثری در زمینه تحریک گسلهای تهران ندارد.

وی با اشاره به جزئیات زلزله دامغان یادآور شد: این زلزله تا ساعت 7 صبح امروز 5 پس لرزه با بزرگای بزرگتر از 5/2 داشته که بزرگترین این پس لرزه ها با بزرگای 2/5 گزارش شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص احتمال وقوع پس لرزه های دیگر گفت: احتمال پس لرزه های بیشتر نیز در ساعتهای بعدی وجود دارد.



زارع تاکید کرد: فعال شدن گسل ترود نه اثری در آرام کردن گسلهای تهران دارد و نه در فعال شدن آن.