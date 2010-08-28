نهاد ریاست جمهوری پیگیر قرارداد کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در نشست خبری با اشاره به گازرسانی 26 شهر جدید در 15 استان و 583 روستا در 25 استان کشور در هفته دولت، گفت: در این مدت 16 خط لوله گاز درون شهری و گازرسانی به 177 صنعت عمده انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بهره‌برداری از بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان پروژه جدید گازی در هفته دولت امسال، تصریح کرد: همچنین در این مدت عملیات اجرایی بیش از 200 میلیارد تومان پروژه‌های جدید گازی در سطح کشور آغاز شده است.

معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت واردات و صادرات گاز ایران در 5 ماهه نخست امسال توضیح داد: در این مدت 4/3 میلیارد متر مکعب گاز صادر شده که میزان واردات گاز طبیعی در 155 روز نخست سال جاری 9/2 میلیارد متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به صادرات 2/2 میلیارد متر مکعب گاز در مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: در این مدت واردات گاز طبیعی 6/1 میلیارد متر مکعب بوده و در مجموع در شرایط فعلی تراز صادرات گاز ایران مثبت است.

این مقام مسئول از افزایش 15 تا 18 میلیون متر مکعبی تولید گاز با افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های فجر جم و بید بلند 1 خبر داد و تبیین کرد: هم اکنون تعمیرات اساسی تمامی تاسیسات حرارت و فشار، خطوط لوله انتقال و پالایشگاه گاز کشور مراحل پایانی خود را پشت سر گذاشته و پیش‌بینی می‌کنیم تا مهرماه امسال تعمیرات این واحدها برای تامین گاز زمستانی به پایان برسد.

آغاز بهره برداری از فاز دوم خط لوله گاز ترکمنستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره بهره برداری از قطعه دوم خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان از پالایشگاه هاشمی‌نژاد تا منطقه سنگ بست خراسان، اظهار داشت: این خط لوله 48 اینچی گاز از طول 150 کیلومتر برخوردار بوده که عملیات اجرایی آن از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت گاز با یادآوری اینکه هم اکنون جوشکاری خط لوله به پایان رسیده و مراحل آزمایش نهایی در حال انجام است، تاکید کرد: پیش بینی می‌کنیم این خط لوله گاز برای افزایش واردات گاز طبیعی از ترکمنستان تا مهرماه امسال در مدار بهره بر داری قرار گیرد.

سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری در دو پروژه گازی

اوجی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت ملی گاز ایران گفت: در حال حاضر مراحل بازنگری و کارشناسی مجدد واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام پتروشیمی‌ها و پالایشگاه های نفت به جمع‌بندی رسیده است، تاکید کرد: پیش بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده نحوه واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به مشارکت 80 درصدی بانک صادرات در ساخت پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند 2 بیان کرد: در شرایط فعلی تمامی مجوزهای قانونی لازم برای مشارکت و ساخت این پروژه گازی انجام گرفته است.

این مقام مسئول از سرمایه گذاری 630 میلیون دلاری شرکت گاز از ابتدای ساخت این طرح گازی تا کنون نیز سخن گفت و تصریح کرد:‌ همچنین در حال حاضر اعتبار 43 میلیون یورویی این پروژه گازی گشایش یافته است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری و مشارکت 3 میلیارد دلاری بانک صادرات در ساخت پالایشگاه بیدبلند 2 و طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان، تصریح کرد: به زودی قرارداد تامین مالی این دو پروژه بین شرکت ملی گاز و بانک صادرات امضا می‌شود.

اوجی با یادآوری اینکه هم اکنون ضریب نفوذ گاز در خانوارهای روستایی به 33 درصد و در خانوارهای شهری به 95 درصد رسیده است، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 8 هزار و 812 روستا و 850 شهر در کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر 5 هزار و 600 روستای و 140 شهر جدید در نوبت گازرسانی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: برای گازرسانی به این مناطق به حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی و اعتباری نیاز است که باید عملیات گازرسانی به این شهر و روستاها سه تا 5 سال آینده به پایان برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده‌ای از این روستاها در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی قرار گرفته‌اند، از استفاده از فناوری جدید مینیLNG برای گاز رسانی به روستاها خبر داد و افزود: هم اکنون طرح جامع انرژی در کشور در حال نهایی شدن است که با ابلاغ این طرح نحوه توزیع انرژی‌های مختلف همچون گاز طبیعی، ذغال سنگ، برق و انرژی خورشیدی مشخص خواهد شد.

آخرین وضعیت اجرای قرارداد گازی کرسنت

معاون وزیر نفت در خصوص منتفی شدن قرارداد گازی کرسنت گفت: در حال حاضر طرح صادرات گاز ایران به شارجه امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت در امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر این که هم اکنون وزارت نفت تنها مسئولیت ارایه اطلاعات مشاوره فنی و حقوقی به نهاد ریاست جمهوری را داردریال بیان کرد: این قرارداد گازی توسط نهاد ریاست جمهوری پیگیری می‌شود.

اوجی با اشاره به اینکه زمستان سال گذشته متوسط مصرف گاز در بخش‌های مختلف کشور به 540 میلیون متر مکعب در روز رسیده بود، تصریح کرد: سال گذشته متوسط مصرف گاز حدود 12 درصد افزایش داشته که پیش بینی می‌کنیم در سال جاری با افزایش جرایم مشترکان پرمصرف و اجرای طرح هدفمند یارانه‌ها مصرف کل گاز کشور 20 تا 25 درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول از آمادگی شرکت ملی گاز ایران برای تامین 550 تا 560 میلیون متر مکعب گاز در زمستان سال جاری خبر داد و افزود: در حال حاضر دهک‌های هشتم تا دهم جامعه 30 درصد مصرف کل گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند که با افزایش جرایم از مردادماه امسال پیش‌بینی می‌کنیم مصرف گاز طبیعی در این بخش‌ها 10 تا 15 درصد کاهش یابد.