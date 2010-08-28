  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

آغاز به کار هیئت انتخاب بخش مسابقه آثار پویانمایی جشنواره کودک

آغاز به کار هیئت انتخاب بخش مسابقه آثار پویانمایی جشنواره کودک

هیئت انتخاب بخش مسابقه آثار پویانمایی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام کرد هیئت انتخاب متشکل از سه نفر از هنرمندان و کارشناسان سینمای کودک بررسی 63 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را آغاز کرده است.

این آثار برای دریافت سه پروانه زرین (بهترین اثر بلند، بهترین کارگردانی اثر بلند و بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند) در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رقابت می‌کنند.

پارسال در بخش آثار پویانمایی جشنواره فیلم کودک، 28 اثر روی پرده رفت که در نهایت دیپلم افتخار به فیلم "سیب سرخ" (علی لطفی و مریم هاشمی پور)، "گرگ و میش" (محمدعلی سلیمانی)، "صندوق شاهد" (بابک نظری) و پروانه زرین به فیلم پویانمایی "همسایه‌ات را مخور" (محمود نفیسی) اهدا شد.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 16 تا 20 مهرماه در استان همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1141731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها