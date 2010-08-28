انتشار کتابی درباره نقش علمی نیشابور از سوی دانشگاه ام القرا

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به شرح زندگی و حیات علمی نیشابور میان سالهای 290 تا 548 هجری پرداخته و ضمن آن از عوامل مؤثر در شکوفایی علمی نیشابور، تولیدات فکری و مراکز تعلیم و تربیت آن سخن گفته است.

شهرهای خراسان در قرن دوم هجری و پس از آن صحنه فعالیتهای علمی شگفتی در حوزه علوم اسلامی به ویژه حدیث و سپس تصوف است. گذشته از بعد ادبی، به طور کلی علوم اسلامی در خراسان ریشه عمیقی یافت و تا قرنها خراسان یکی از سرسلسله‌‌های علوم اسلامی در انواع و اقسام رشته‌های علمی بود. این وضعیت در قرون نخست هجری ادامه داشت و تولیدات زیادی از خود برجای نهاد.

در مقدمه این کتاب حوزه جغرافیایی نیشابور و حیات علمی نیشابور تا سال 290 مورد بررسی قرار گرفته است و فصول کتاب نیز عبارتند از "اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی مؤثر در حیات علمی نیشابور"، "عوامل پیشرفت حرکت علمی در نیشابور"، "مکانهای تعلیم و تربیت در نیشابور (مکتب خانه‌ها، مساجد، مجالس علمی، و مدارس)" و "محصولات علمی و ادبی نیشابور در زمینه مباحث دینی، ادبیات عرب، علوم اجتماعی، علوم طبیعی".

"الحیاة‌ العلمیة فی نیشابور خلال الفترة 290 - 54 " در 570 صفحه به نگارش درآمده است.





