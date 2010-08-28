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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

بیمارستان سیار در کوه زر دامغان ایجاد می شود/ 700 خانوار نیازمند اسکان

بیمارستان سیار در کوه زر دامغان ایجاد می شود/ 700 خانوار نیازمند اسکان

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال ‌احمر استان سمنان گفت: بیمارستان سیار جمعیت هلال احمر در منطقه زلزله‌زده کوه زر دامغان ایجاد می شود.

محمد هادی پهلوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این بیمارستان توسط یک تیم اعزامی از تهران بعد از ظهر امروز در این منطقه برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به آسیب دیدگان در منطقه زلزله زده کوه زر ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد افراد اعزامی از جمعیت تهران مشخص نیست، گفت: در حال حاضر 51 نفر امدادگر و پرسنل این جمعیت در منطقه مشغول ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه 30 تا 100 درصد منازل اهالی زلزله زده در این روستاها تخریب شده است، گفت: این منازل با توجه به پس لرزه های بعد از زلزله قابل سکونت نیست.

معاون امداد، نجات و درمان جمعیت هلال‌احمر استان سمنان تصریح کرد: باید برای تمامی اهالی و بازماندگان مناطق زلزله زده چادر برای اسکان موقت تهیه و توزیع شود.

پهلوانیان با اشاره به اینکه 700 خانوار در این مناطق نیازمند اسکان موقت هستند، گفت: توزیع چادر توسط این جمعیت برای اسکان زلزله زدگان آغاز شده است.

به گفته وی، بعد از ظهر امروز تیم بهداشتی باربری استان سمنان در منطقه زلزله‌ زده دامغان مستقر می‌شود.

کد مطلب 1141734

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