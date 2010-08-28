دستگاه های برتر کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر شنبه در این جشنواره گفت: هفته دولت فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی از خدمات ارزنده و دستاوردهای نظام و اصلاح ساختارها است که می توان به مشکلات، موانع و نقاط ضعف در خدمت و خدمت رسانی مطلوب، بهتر پی برد و برای رفع موانع و مشکلات نیزچاره اندیشی کرد.

قوام نوذری افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی مقوله مهمی بوده و می بایست منجر به کشف مشکلات، کمبودها و موانع موجود بر سر راه خدمات رسانی به مردم شود زیرا وجود مشکل در هر زمینه ای مانع خدمات رسانی مطلوب خواهد شد.

وی عنوان کرد: لازم است که نهادهای دولتی نمونه کهگیلویه و بویراحمد در هر فرصتی معرفی شده و مورد تشویق و حمایت همه جانبه قرار گیرند.

نوذری یادآور شد: در هفته دولت امسال 178 پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر دو هزار و 300 میلیارد ریال و با اشتغالزایی مستقیم یکهزار و 672 نفر در این استان افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: این طرحها تنها بخش ناچیزی از تلاشهای دولتهای نهم و دهم برایرفع محرومیت از کهگیلویه و بویراحمد است و می بایست این اقدامات در هر فرصتی توسط مدیران اجرایی استان برای مردم تشریح و تبیین شود.

زمینه ورود شش میلیون گردشگر به استان در نوروز آینده فراهم می شود

استاندار همچنین به اهمیت مسئله گردشگری استان اشاره کرد و گفت: زمینه و شرایط لازم برای ورود شش میلیون گردشگر در نوروز آینده به استان را برنامه ریزی می کنیم و رشد 100 درصدی را در این زمینه در نظر داریم.

نوذری با اشاره به رشد 100 درصدی ورود گردشگر در نوروز 89 نسب به نوروز قبل از آن، افزود: در نظر است با ادامه فعالیتهای سال گذشته رشد 100 درصدی گردشگر برای سال 90 را نیز شاهد باشیم.

نوذری همچنین به جاده های استان اشاره کرد و بیان داشت: بهره برداری از جاده بابا میدان - یاسوج و یاسوج - سپیدان و راه های روستایی و فرعی استان زمینه افزایش 100 درصدی گردشگر را فراهم می نماید.

وی برنامه هایی همچون توسعه پروازهای یاسوج - کیش و راه اندازی پرواز یاسوج - مشهد، ایجاد جایگاهی برای شناسایی صنایع دستی در این دو شهر و تهران و دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شرکت بیشتر استان در نمایشگاه های بین المللی را از دیگر برنامه ها برای توسعه گردشگری استان نام برد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: در طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم، برخی از دستگاه های اجرایی این استان در طول سال گذشته به طور تصادفی انتخاب شدند و شش هزار و 200 پرسش نامه در هفت بخش بین نهادهای دولتی استان توزیع شد.

سید محمود موسوی اظهار داشت: 40 نیروی انسانی به مدت 25 روز اقدام به جمع بندی آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد کردند.

وی عنوان کرد: میانگین بدست آمده از میزان رضایتمندی مردم این استان از نهادهای دولتی از 100 امتیاز در نظر گرفته شده 76.54 امتیاز بود که نسبت به پارسال 1.66 امتیاز رشد داشته است.

وی بیان کرد: در طرح تکریم ارباب رجوع 900 نفر ساعت کار اجرایی، برگزاری 150 نشست ارزیابی و 225 بازدید هماهنگ و غیرهماهنگ از نهادهای دولتی استان انجام شد.

در پایان این مراسم دستگاههای اجرایی برتر کهگیلویه و بویراحمد در طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم، طرح تکریم ارباب رجوع و طرح ارزیابی عملکرد معرفی و با اهدای لوح سپاس و جوایز ارزنده مورد تجلیل قرار گرفتند.

در طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم اداره کل بیمه خدمات درمانی، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و سازمان تبلیغات اسلامی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه ادارات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش اول شد و اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز عنوان دوم را کسب کرد.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه ادارات ستادی، امنیتی و قضایی سازمان امور اقتصادی و دارایی اول شد و فرمانداری کهگیلویه و سازمان زندانها نیز به طور مشترک مقام دوم را بدست آوردند.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه ادارات زیربنایی، تولیدی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی، اداره کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن به ترتیب اول تا سوم شدند.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه ادارات سلامت و رفاه اجتماعی سازمان بنیاد شهید اول شد و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز رتبه دوم را تصاحب کرد.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه شرکتهای دولتی شرکت توزیع نیروی برق اول شد و شرکت آبفای شهری نیز مقام دوم را کسب کرد.

در طرح تکریم ارباب رجوع و از گروه بانکها و بیمه ها بانک سپه اول شد و بانک صنعت و معدن نیز عنوان دوم را بدست آورد.

در طرح ارزیابی عملکرد و از گروه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره کل آموزش و پرورش اول شد و سازمان بنیاد شهید و اداره کل راه و ترابری نیز به طور مشترک رتبه دوم را تصاحب کردند.

در طرح ارزیابی عملکرد و از گروه موسسات و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره کل امور مالیاتی اول شد و سازمان تامین اجتماعی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به طور مشترک رتبه دوم را بدست آوردند.

در طرح ارزیابی عملکرد و از گروه شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه ها بانک رفاه اول شد و بیمه ایران نیز مقام دوم را کسب کرد.