یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهلت 9 ماهه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ازسازمان تربیت بدنی 18 مردادماه پایان یافته و کمیسیون فرهنگی نیز با تمدید این مهلت مخالفت کرده و به این ترتیب از 18 شهریورماه کارجمع بندی نهایی این گزارش در دستور کار کمیته قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پیش بینی ما این است که کار تدوین این گزارش حداقل دوماه دیگر به طول بیانجامد و احتمالا این گزارش پس از بازیهای آسیایی گوانگجو در دی ماه به کمیسیون فرهنگی ، هیئت رئیسه مجلس و در نوبت قرائت درصحن علنی مجلس قرارخواهد گرفت.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس با بیان اینکه به دلیل در پیش بودن بازیهای آسیایی و برای پرهیز ازهرگونه بهانه جویی مسئولان ورزش در اینکه انتشاراین گزارش باعث افت روحیه کاروان ورزشی ایران خواهد شد در نظر داریم تا این گزارش را پس از بازیهای آسیایی منتشر و اطلاعات آن را علنی کنیم.

یحیی زاده بار دیگرتاکید کرد: با انتشار این گزارش دست بسیاری از مسئولان متخلف ورزش رو می‌شود و باید ازصحنه ورزش کنار بروند.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی با حضور 15 نماینده شامل 11 نماینده کمیسیون فرهنگی و 4 نماینده از سایر کمیسیون‌ها به ریاست سیدجلال یحیی زاده از زمستان گذشته تحقیق و بررسی از بخش‌های مختلف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی را آغاز کرده و قرار است طی گزارشی بررسی‌های خود را درمورد عملکرد سازمان تربیت بدنی در دوره ریاست محمد علی آبادی را منتشر کند.