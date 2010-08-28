۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

عملیات اجرایی احداث مجتمع گلخانه ای سراب کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی احداث مجتمع عظیم گلخانه ای سراب نیلوفر پیش از ظهر شنبه همزمان ایام گرامیداشت هفته دولت در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عملیات اجرایی این مجتمع عظیم گلخانه ای با حضور سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه های اجرای در زمینی به مساحت 22 هکتار و با اعتباری بالغ بر 160میلیارد ریال به منظور تولید گوجه فرنگی به روش هلندی آغاز شد.

این پروژه توسط شرکت مهندسی رویش بهاران در روستای گره چقای سراب نیلوفر کرمانشاه احداث می شود و اشتغالزایی 101نفر را به همراه خواهد داشت.

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت بیلوار کرمانشاه افتتاح شد 

همچنین در مراسمی دیگری که با حضور استاندار و جمعی از مسولین استان برگزار شد، شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت بیلوار کرمانشاه افتتاح شد.

کل هزینه این طرح 90 میلیارد ریال و در زمینی به وسعت دو هزار  و 600 متر مربع است.

کارفرمای اجرایی این طرح شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و پیمانکار آن نیز شرکت پاوان بوده است.

کد مطلب 1141747

