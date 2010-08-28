۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

جستجوی زلزله زدگان دامغان پایان یافت/ آغاز اسکان موقت

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از پایان جستجوی زلزله زدگان زمین لرزه دامغان و آغاز اسکان موقت بازماندگان زلزله خبر داد.

دکتر محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 20 نفر از مصدومان حادثه در مناطق زلزله‌زده به صورت سرپایی مداوا شدند و 18 نفر از مجروحان زیر آوار مانده بعد از بیرون آوردن به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه چادر های اسکان موقت در روستاهای حادثه دیده نصب شده است، گفت:امدادگران این جمعیت هم اکنون در حال اسکان آسیب دیدگان زلزله هستند.

به گفته وی، بطری های آب معدنی یک و نیم لیتری و انواع کنسرو عدس، لوبیا، تن ماهی و ... بین آسیب دیدگان زمین لرزه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم و غذای آماده مورد نیاز نیز بین زلزله زدگان توزیع می‌شود، گفت: امکانات و امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان‌های دامغان، شاهرود و سمنان در محل حادثه مشغول خدمت رسانی هستند.

