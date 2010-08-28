دولت بدعتهای گذشته در زمینه طرحهای نیمه تمام را شکست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح مجموعه کارگاههای آموزشی آموزشکده الغدیر افزود: دولت نهم و دهم الویت کاری را در روند توسعه آموزشگاهها و مراکز علمی قرار داده و روند توسعه اشتغال را در آبادانی بسیار تاثیر دارد

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته تنها علم کلاسیک و مدارج کلاسیک بود ولی در حال حاضر در دولت دهم توجه جدی به این مسئله شده که با ایجاد بنگاههای زود بازده خلاء موجود بیکاری با جذب فارغ التحصیلان موثر واقع شود .



رئوفی نژاد اظهار داشت : دولت با رویکرد مهارت و حرفه آموزی و کار آفرینی و کاربردی علمی وارد شده است و خلاء را که در دولت نهم بود در دولت دهم با رفع این خلاء سازمان ملی مهارت در سطح کشور تشکیل شد



استاندار تاکید کرد: آموزشکده ها، مراکز علمی، دانشگاه علمی کاربردی در یک مجتمع تجمیع خواهد داشت و با عنوان سازمان ملی مهارت فعالیت خواهد داشت



وی همچنین یاد آور شد: همکاری مراکز و آموزشکده ها می تواند در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جذب نیروی های فارغ التحصیل موثر باشد که تعامل دستگاهها با مراکز نسبت به آموزش و مهارت افراد در حوزه استحفاضیی موثر واقع شود و مسیر اشتغال برای جوانان ایجاد شود .



وی همچنین تاکید کرد: زنجان اولین استان در کشور است که در خوشه های تولیدی فعال بوده است .



رئوفی نژاد در ادامه افزود : در جامعه راهکارها و ابزارهای لازم برای ایجاد اشتغال را ایجاد کنیم و مردم را بهره مند نسبت به مهارت و حرفه آموزش کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهیم .

همچنین مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان گفت:مجموعه آموزشی الغدیر زنجان در چهار فار اجرا می شود و برای ساخت کارگاههای این آموزشکده با چهار هزار متر مربع، بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.



مهدی آقاخانی افزود: با زیر بنای 22 هزار متر مربع با 4 هزار و 200 متر ساخته و اعتبار تخصیص داده شده که تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید .