نشست زمین در کرمان یک خودرو را به کام خود کشید

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ظهر امروز گزارشی در خصوص فرو نشست زمین در کوچه خیام حوالی پارک مطهری کرمان دریافت شد و ماموران آتش نشانی بلافاصله در صحنه حضور یافتند و هم اکنون در حال امداد رسانی و بررسی دلایل این حادثه هستند.

رئیس آتش نشانی کرمان خاطر نشان کرد: در این حادثه به دلیل نشست زمین یک خودرو که فاقد سرنشین بوده است کاملا به درون زمین فرو رفته و به دلیل اینکه حفره ایجاد شده مملو از آب می باشد هم اکنون ماموران با تلمبه در حال خارج کردن آب هستند.

وی گفت: این در حادثه به کسی آسیب نرسیده است اما مشکلاتی در راستای رفت و آمد در این منطقه ایجاد شده است.

کردی در خصوص اینکه دلیل نشست زمین در کرمان می تواند مرتبط با آبهای زیر سطحی باشد گفت: هنوز دلیل اصلی این مسئله مشخص نیست اما احتمال اینکه این امر به آبهای زیر سطحی مرتبط باشد نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر طی ساعتهای آتی این مسئله تائید شود احتمال فرو نشست زمین در مناطق دیگر نیز وجود دارد.

رئیس آتش نشانی کرمان گفت: برخی از کارشناسان نیز ترکیدگی لوله و نشست تدریجی آب در این منطقه و وجود قناتهای قدیمی در سطح شهر کرمان را دلیل فرو نشست زمین در کرمان می دانند.

چندی پیش نیز به دلیل نشست زمین در یکی از کوچه های بافت قدیم شهر کرمان، خودرویی در آستانه سقوط در زمین قرار گرفت که مسئولان در ابتدا ترکیدگی لوله را دلیل این امر دانستند اما درنهایت افزایش سطح آبهای زیر سطحی کرمان دلیل این پدیده عنوان شد.

افزایش سطح آبهای زیرزمینی در کرمان خطر نشست و رانش زمین در صورت بروز زمین لرزه را افزایش داده است.

