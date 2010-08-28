عباسی برنز گرفت، قلی پور فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دروه المپیک هنرهای رزمی صبح امروز شنبه با برگزاری رقابتهای ووشو در سالن علم و تکنولوژی پکن آغاز شد. در آغاز رقابتهای ساندا (مبارزه) سجاد عباسی دارنده مدال برنز رقابت های جهانی 2009 کانادا در وزن 65 - کیلوگرم در اولین دیدار مقابل نایب قهرمانی جهان در سال 2009 و قهرمانی جهان در سال 2007 از ماکائو 2 بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید.

حمیدرضا قلی پور نماینده وزن 85- کیلوگرم ووشو کشورمان که مدال نقره رقابت های جهانی 2009 طلای جهانی 2007 را در کارنامه دارد در اولین دیدار خود به مصاف ووشوکاری از سوئیس رفت و با برتری 2 بر صفر به فینال راه یافت. در آن سوی جدول هم "مسلم سالیکوف" قهرمان نامدار روس ها به نماینده چین باخت تا قلی پور برای کسب مدال طلا به مصاف حریف چینی برود. قلی پور برای کسب مدال طلا فردا به مصاف نماینده چین خواهد رفت.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته های جودو، بوکس، کشتی ، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته ، کندو ، کیک بوکسینگ ، موی تای ، سامبو ، سومو ، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.

