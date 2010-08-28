به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ایرانمهر داستان نویس از آماده شدن کتاب "مسابقه کشف لحظه" برای چاپ خبر داد و گفت:این کتاب شامل داستانهای کوتاهی از صد نویسنده است که در مسابقه داستانکنویسی "کشف لحظه" که سال 1387 توسط مجموعه فرهنگی هنری تهران بر پا شد، شرکت کردهاند.
محمودی گفت: این کتاب مراحل اخذ مجوز و پیش از چاپ را طی کرده و به زودی توسط انتشارات روانشناسی و هنر تهران منتشر خواهد شد.
این نویسنده گفت: قصد دارم امسال مجموعهای از داستانهای کوتاه کوتاهم را منتشر کنم و احتمالاً این مجموعه را برای چاپ به نشر چشمه میدهم.
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