به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ایرانمهر داستان نویس از آماده شدن کتاب "مسابقه کشف لحظه" برای چاپ خبر داد و گفت:‌این کتاب شامل داستان‌های کوتاهی از صد نویسنده است که در مسابقه داستانک‌نویسی "کشف لحظه" که سال 1387 توسط مجموعه فرهنگی هنری تهران بر پا شد، شرکت کرده‌اند.

محمودی گفت: این کتاب مراحل اخذ مجوز و پیش از چاپ را طی کرده و به زودی توسط انتشارات روانشناسی و هنر تهران منتشر خواهد شد.

این نویسنده گفت: قصد دارم امسال مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه کوتاهم را منتشر کنم و احتمالاً این مجموعه را برای چاپ به نشر چشمه می‌دهم.