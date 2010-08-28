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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

محمودی به مهر خبر داد:

"مسابقه کشف لحظه" کتاب می‌شود

"مسابقه کشف لحظه" کتاب می‌شود

مجموعه داستان "مسابقه کشف لحظه" به زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ایرانمهر داستان نویس از آماده شدن کتاب "مسابقه کشف لحظه" برای چاپ خبر داد و گفت:‌این کتاب شامل داستان‌های کوتاهی از صد نویسنده است که در مسابقه داستانک‌نویسی "کشف لحظه" که سال 1387 توسط مجموعه فرهنگی هنری تهران بر پا شد، شرکت کرده‌اند.

محمودی گفت: این کتاب مراحل اخذ مجوز و پیش از چاپ را طی کرده و به زودی توسط انتشارات روانشناسی و هنر تهران منتشر خواهد شد.

این نویسنده گفت: قصد دارم امسال مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه کوتاهم را منتشر کنم و احتمالاً این مجموعه را  برای چاپ به نشر چشمه می‌دهم.

کد مطلب 1141756

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